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"Это немного надоедает": Жуниор Мораес остался недоволен жеребьевкой Лиги чемпионов

29 августа, 22:10

Бразильский форвард - о жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов

Жуниор Мораес

Жуниор Мораес / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес поделился эмоциями после жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, "горняки" попали в группу С, где сыграют с "Манчестер Сити", "Динамо" Загреб и "Аталантой". Все результаты группового этапа Лиги чемпионов.

– Жуниор, как впечатления от жеребьевки?

- Я слегка расстроен из-за "Манчестер Сити", три года подряд все-таки… Это немного надоедает. В любом случае группа получилась сбалансированная, и у нас есть шансы.

- Можно ли назвать группу сбалансированной из-за наличия загребского "Динамо"?

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- Верю, что в Лиге чемпионов нет простых соперников. Понятно, что "Сити" на голову выше остальных, но простых команд нет. "Аталанта" тоже очень хорошо прогрессировала, с ними предстоят сложные встречи.

- С кем удобнее будет сыграть в первом туре?

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- Главное, в последнем туре сыграть с "Манчестер Сити", когда мы уже пройдем дальше. Тогда мы выйдем со спокойной душой – так будет удобнее.

Ранее сегодня "Шахтер" огласил заявку на групповой этап Лиги чемпионов. Луиш Каштру включил в состав на евросезон 29 игроков по спискам А и Б.

Напомним, в 5-м туре УПЛ на 150-летие Донецка "Шахтер" разгромил "Мариуполь" (5:1), а Вакула забил единственный мяч в составе азовцев, который получился весьма эффектным:

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов жеребьевка Шахтер Донецк Жуниор Мораес

Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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