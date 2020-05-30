"Красной" легенде Стиви Джи – 40: автор чуда в Стамбуле и просто фантастических голов

Сегодня, 30 мая, 40-лет исполняется легенде "Ливерпуля" и английского футбола Стивену Джеррарду. За свою 17-летнюю карьеру в первой команде "красных" он выиграл немало трофеев – от Кубка Англии до Кубка УЕФА и Лиги чемпионов. Единственное, что полузащитник не успел на клубном уровне, так это не стал чемпионом Англии, но этот факт не сколько не умаляет заслуг этого фантастического футболиста.

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Именно гол Джеррарда в финале Лиги чемпионов 2005 года с "Миланом" при счете 0:3 возродил надежду на спасение в сердцах болельщиков и вселил уверенность партнеров. То возвращение "Ливерпуля" в Стамбуле и завоеванный трофей до сих пор считается чудом. А Стивен был назван лучшим игроком того матча.

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В 2015 году Джеррард ушел из "Ливерпуля", чтобы попробовать свои силы в чемпионате США, но спустя сезон в "Лос-Анджелес Гэлакси" объявил о завершении карьеры. В мае 2018 года почетный житель Ливерпуля Стивен Джеррард возглавил самый титулованный клуб Шотландии – "Рейнджерс" – и строит свою тренерскую карьеру.

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Главный тренер "Ливерпуля Юрген Клопп" рассказал, кого видит своим преемником в английском клубе: "Если вы спросите, кто должен возглавить Ливерпуль после меня, то я назову Джеррарда". А лучший тренер в истории Лиги чемпионов Зинедин Зидан назвал Джеррарда лучшим полузащитником мира: "Таких полузащитников, которые умеют на поле абсолютно всё, очень мало, и Джеррард как раз был одним из таких".

Реклама Стивен Джеррард / Фото: Twitter

Напомним, что Джеррард пришел в молодежный состав "Ливерпуля" в семилетнем возрасте, а в 1998 году перебрался в основную команду "красных", став ее сердцем. С мерсисайдцами Стиви Джи выигрывал Кубок УЕФА-2001, Лигу чемпионов-2005, Суперкубок УЕФА-2001, 2005. На его счету в общей сложности 729 матчей, 185 голов и 115 результативных передач. Джеррард 114 раз одевал футболку сборной Англии и забил 21 гол.

Стивен давно счастливо женат на модели Алекс Курран, у них четверо детей — три дочери: Лили-Элла, Лекси, Лурдес и сын Лио.

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Смотрите, как Стивен Джеррард забивал за "Ливерпуль"

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