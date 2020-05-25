Триумфатор Киева признан лучшим тренером в истории Лиги чемпионов

Зидан побеждал во всех турнирах, в которых участвовал

Авторитетный портал Squawka опубликовал десятку лучших тренеров в истории Лиги чемпионов. Возглавил рейтинг самый молодой из десятки – главный тренер "Реала" Зинедин Зидан. Французский специалист стал автором уникального достижения, выиграв три Лиги чемпионов подряд – с 2016 по 2018 год, в том числе и киевский финал против "Ливерпуля". Ранее Ежи Дудек рассказал о разговоре с Шевой про суперсейв в финале ЛЧ-2005.

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Полностью топ-10 по версии Squawka выглядит следующим образом:

1. Зинедин Зидан ("Реал")

2. Хосеп Гвардьола ("Барселона", "Бавария", "Манчестер Сити)

3. Карло Анчелотти ("Парма", "Ювентус", "Милан", "Челси", "ПСЖ", "Реал", "Бавария", "Наполи")

4. Жозе Моуринью ("Порту", "Челси", "Интер", "Реал", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм)

5. Луи ван Гал ("Аякс", "Барселона", "Бавария", "Манчестер Юнайтед")

6. Алекс Фергюсон ("Манчестер Юнайтед")

7. Юпп Хайнкес ("Реал", "Бавария")

8. Висенте дель Боске ("Реал")

9. Рафаэль Бенитес ("Ливерпуль", "Интер", "Челси", "Наполи", "Реал")

10. Оттмар Хитцфельд ("Боруссия" Д, "Бавария")

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Ранее мы писали, что составлен рейтинг лучших футболистов финалов Лиги чемпионов. В списке представлены лишь те футболисты, которые получали награду "игрок матча" по итогам финала.

Смотрите, как "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" играли в предыдущем финале Лиги чемпионов:

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