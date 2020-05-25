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Новости Лиги чемпионов 2019/20

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Триумфатор Киева признан лучшим тренером в истории Лиги чемпионов

25 мая, 23:23

Александр Трикиша

Зидан побеждал во всех турнирах, в которых участвовал

Авторитетный портал Squawka опубликовал десятку лучших тренеров в истории Лиги чемпионов. Возглавил рейтинг самый молодой из десятки – главный тренер "Реала" Зинедин Зидан. Французский специалист стал автором уникального достижения, выиграв три Лиги чемпионов подряд – с 2016 по 2018 год, в том числе и киевский финал против "Ливерпуля". Ранее Ежи Дудек рассказал о разговоре с Шевой про суперсейв в финале ЛЧ-2005.

Читайте также: Худший день в жизни Шевченко: 15 лет назад его "Милан" проиграл "Ливерпулю" финал ЛЧ, ведя 3:0

Полностью топ-10 по версии Squawka выглядит следующим образом:

  • 1. Зинедин Зидан ("Реал")
  • 2. Хосеп Гвардьола ("Барселона", "Бавария", "Манчестер Сити)
  • 3. Карло Анчелотти ("Парма", "Ювентус", "Милан", "Челси", "ПСЖ", "Реал", "Бавария", "Наполи")
  • 4. Жозе Моуринью ("Порту", "Челси", "Интер", "Реал", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм)
  • 5. Луи ван Гал ("Аякс", "Барселона", "Бавария", "Манчестер Юнайтед")
  • 6. Алекс Фергюсон ("Манчестер Юнайтед")
  • 7. Юпп Хайнкес ("Реал", "Бавария")
  • 8. Висенте дель Боске ("Реал")
  • 9. Рафаэль Бенитес ("Ливерпуль", "Интер", "Челси", "Наполи", "Реал")
  • 10. Оттмар Хитцфельд ("Боруссия" Д, "Бавария")

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Ранее мы писали, что составлен рейтинг лучших футболистов финалов Лиги чемпионов. В списке представлены лишь те футболисты, которые получали награду "игрок матча" по итогам финала.

Смотрите, как "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" играли в предыдущем финале Лиги чемпионов:

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тренер Лига чемпионов Зинедин Зидан

Источник: Сегодня|Спорт

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