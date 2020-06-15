"Красные дьяволы" – на грани смерти: легендарный футбольный клуб – в шаге от банкротства

4-кратный чемпион Германии «Кайзерслаутерн» погряз в долгах, и ему грозит прекращение существования

Один из самых титулованных немецких футбольных клубов "Кайзерслаутерн", которому на днях исполнилось 120 лет, близок к началу процедуры банкротства. Как сообщает издание Kicker, уже на этой неделе "красные дьяволы", выступающие сейчас в третьем дивизионе чемпионата Германии, могут подать заявку на производство дела о признании клуба несостоятельным из-за накопившихся долгов в размере 20 млн евро.

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Переговоры с тремя кредиторами об отсрочке платежей, как минимум на один год, не увенчались успехом. Возможный приход сторонних инвесторов выглядит крайне призрачным. Однако заявление о признании клуба банкротом может быть отозвано в любой момент, при условии, что "Кайзерслаутерн" все-таки придет к соглашению с кредиторами или же сменит владельца.

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Фанат клуба "Кайзерслаутерн" / Фото: Getty Images

Ранее, чтобы смягчить последствия кризиса, вызванного коронавирусом, Федерация футбола Германии отменила пункт о вычете 9 очков у клуба, проходящего процедуру банкротства, так что это предотвратит возможный вылет "Кайзерслаутерна" в региональную лигу.

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Отметим, что "Кайзерслаутерн" является 4-кратным чемпионом Германии (1951, 1953, 1991, 1998), а также 2-кратным обладателем Кубка страны (1990, 1996) и победителем Суперкубка Германии-1991.

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