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Кравец пошел атакой на "финансовую библию" мирового футбола: у экс-динамовца исчезли две травмы

25 декабря, 18:55

Бывший нападающий сборной Украины добился "очищения" своего профайла от лишних повреждений

Артем Кравец

Артем Кравец / Фото: Instagram

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Украинский нападающий турецкого "Кайсериспора" Артем Кравец, раззабивавшийся в Турции, добился исправления информации о себе на популярном портале Transfermarkt, касающейся его травм. Экс-форвард киевского "Динамо" обратил внимание ресурса на то, что данные о его двух последних якобы повреждениях не соответствуют действительности.

Артем Кравец. Фото: ФК "Кайсериспор"

Артем Кравец. Фото: ФК "Кайсериспор"

"Transfermarkt, вы публикуете неправильную информацию, проверяйте ее до того, как напишете! – возмутился на своей странице в Instagram Артем Кравец. – У меня не было двух последних повреждений, которые вы записали в мой профиль. Я пытался писать вам везде, но вы не внесли никаких коррективов! Удалите две последние травмы из моего профиля, потому что это неправда! Проверяйте информацию до публикации, это ваша работа! P.S. Легкий ушиб плеча и пропуск одной тренировки с командой – это не травма!"

Отметим, что вскоре с профиля Артема Кравца на портале Transfermarkt исчезла информация о двух последних повреждениях.

После этого и сам Артем Кравец удалил со своей страницы в Instagram пост с претензиями в адрес ресурса, известного, прежде всего, составлением оценочной стоимости футболистов со всего мира. Напомним, самым дорогим из украинцев Transfermarkt считает Зинченко, которого оценивает в 30 млн евро. Что касается 30-летнего Кравца, то напротив него данный ресурс указывает ценник в 750 тысяч евро.

Жена и дети Артема Кравца. Фото – Instagram

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Напомним, Артем Кравец пропустил большую часть первой половины сезона из-за операции, но забил три гола в четырех последних матчах за "Кайсериспор".

Смотрите, как Кравец забивал в свое время за "Динамо"

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травмы чемпионат Турции Артем Кравец Кайсериспор

Источник: isport.ua

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