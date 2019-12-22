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Бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины раззабивался в Турции

22 декабря, 20:03

Артем Кравец записал на свой счет три гола в четырех поединках за "Кайсериспор"

Артем Кравец. Фото: ФК "Кайсериспор"

Артем Кравец. Фото: ФК "Кайсериспор"

Украинский нападающий Артем Кравец, выступающий за турецкий "Кайсериспор", набрал хорошую форму. В последних четырех матчах за свою команду он забил три мяча. Напомним, в сентябре Кравец перенес операцию: ему удалили грыжу. После того всю осень он восстанавливался и только в последние недели снова начал играть.

В воскресенье "Кайсериспор" проиграл дома "Истанбул Башакшехиру" со счетом 1:4. Украинец забил единственный гол в составе хозяев, выйдя в стартовом составе и на 38-й минуте сократив отставание в счете – 1:2. В итоговом же счете ничего удивительного нет, ведь команда Кравца занимает последнее, 18-е, место в турецком первенстве, а соперник – второе. "Кайсериспор" набрал лишь 10 очков в 16 матчах.

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Артем проводит всего пятый матч в сезоне 2019/20 за свой турецкий клуб.

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Вспомним, как пару лет назад Кравец забивал за киевское "Динамо" в чемпионате Украины

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