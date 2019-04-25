Кришти обзавидуется: Азар будет получать в "Реале" больше, чем Роналду

На карточку бельгийскому полузащитнику в Мадриде будет ежегодно капать 24 миллиона евро

Эден Азар. Фото: AFP

Если полузащитник "Челси" Эден Азар перейдет в "Реал", то станет самым высокооплачиваемым игроком "бланкос". Согласно британским СМИ, бельгийцу в Королевском клубе будут платить 24 миллиона евро в год. Правда, испанские медиа наотрез отказываются в это верить.

В частности, издание AS аргументирует свое недоверие к публикации The Sun тем, что после того, как "Реал" избавится летом от Гарета Бэйла (получает 15 миллионов в год), самым высокооплачиваемым игроком "сливочных" станет Серхио Рамос (11 миллионов). И руководство "Реала" вряд ли решит платить новичку более чем в два раза больше, чем легенде "Сантьяго Бернабеу". К слову, Криштиану Роналду до того, как решил податься в "Ювентус", зарабатывал в "Реале" 22 миллиона евро в год.

Тем не менее, сейчас практически никто не сомневается, что Азар все-таки окажется в "Реале", хотя клубы пока не сошлись окончательно в цене. "Челси" снизил свои требования с 116 до 100 миллионов евро, а "Реал", в свою очередь, поднял свое предложение с 80 до 90 миллионов.

Как сообщалось ранее, в "Реале" решили не продавать Гарета Бейла, а сдавать его в аренду. Основными претендентами на валлийца являются "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм". Контракт 29-летнего Бейла с мадридцами рассчитан до 30 июня 2022 года.

Также сообщалось, что "Леганес" хочет продлить аренду украинского вратаря "Реала" Лунина. Таким образом "огурцы" намерены подстраховаться на случай потери своего основного голкипера.

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