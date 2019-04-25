Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,59
29,81
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Кришти обзавидуется: Азар будет получать в "Реале" больше, чем Роналду

Сегодня, 22:37

На карточку бельгийскому полузащитнику в Мадриде будет ежегодно капать 24 миллиона евро

Эден Азар
Эден Азар. Фото: AFP

Если полузащитник "Челси" Эден Азар перейдет в "Реал", то станет самым высокооплачиваемым игроком "бланкос". Согласно британским СМИ, бельгийцу в Королевском клубе будут платить 24 миллиона евро в год. Правда, испанские медиа наотрез отказываются в это верить.

В частности, издание AS аргументирует свое недоверие к публикации The Sun тем, что после того, как "Реал" избавится летом от Гарета Бэйла (получает 15 миллионов в год), самым высокооплачиваемым игроком "сливочных" станет Серхио Рамос (11 миллионов). И руководство "Реала" вряд ли решит платить новичку более чем в два раза больше, чем легенде "Сантьяго Бернабеу". К слову, Криштиану Роналду до того, как решил податься в "Ювентус", зарабатывал в "Реале" 22 миллиона евро в год.

Тем не менее, сейчас практически никто не сомневается, что Азар все-таки окажется в "Реале", хотя клубы пока не сошлись окончательно в цене. "Челси" снизил свои требования с 116 до 100 миллионов евро, а "Реал", в свою очередь, поднял свое предложение с 80 до 90 миллионов.

Как сообщалось ранее, в "Реале" решили не продавать Гарета Бейла, а сдавать его в аренду. Основными претендентами на валлийца являются "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм". Контракт 29-летнего Бейла с мадридцами рассчитан до 30 июня 2022 года.

Также сообщалось, что "Леганес" хочет продлить аренду украинского вратаря "Реала" Лунина. Таким образом "огурцы" намерены подстраховаться на случай потери своего основного голкипера.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Реал Мадрид, Челси Лондон, Эден Азар

Вы сейчас просматриваете новость " Кришти обзавидуется: Азар будет получать в "Реале" больше, чем Роналду". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Football.ua , Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Реал" подпишет рекордный контракт с техническим спонсором

20 апреля, 14:42

Договор с немецким гигантом экипировки будет рассчитан на 12 лет

Зидан затеял чистку в "Реале": француз хочет избавиться от пятерых игроков, еще три под вопросом

16 апреля, 20:45

Француз готов расстаться с ключевыми футболистами команды

Тарасова: злость русского народа поражает. Нам опять война нужна?

Жгучая красотка, которая "приклеет" мужчин к экрану

Построят самую большую солнечную батарею в мире

10 самых живучих мифов об уходе за кожей

Горячая красотка, которая хотела быть моделью, а ведет передачу

Тест: Мультики родом из СССР: хорошо ли вы их знаете?

Анемия требует: чем заменить кофе и черный чай?

"Никогда не были освободителями": советских солдат лишили званий

5 вещей гардероба, которые разрушают женскую энергетику

У автора дубля в ворота Порту роскошная мама. Фото

Давно мечтаете о фитнес-браслете? У нас сегодня щедрые скидки

Швейцарский рюкзак для путешествий и работы. Подарок при заказе!

Бойко спас для Киева надежду на "золото": обзор матча "Динамо" – "Шахтер"

Сегодня, 09:10

Если бы не сейв вратаря киевлян, "горняки" могли бы отмечать чемпионство уже сейчас

Скандал после игры "Динамо" – "Шахтер": Буяльский и Мораес сцепились в подтрибунном помещении

Вчера, 22:46

Скучное классико получило эмоциональное продолжение: игроки попытались выяснить отношения вне поля

Нулевое классико: "Динамо" едва спаслось от поражения, но даже такая ничья для Хацкевича – сродни проигрышу

Вчера, 20:45

На последних секундах Мораес не реализовал пенальти, что сохранило призрачную интригу в чемпионской гонке

Самая результативная ничья сезона: лидеры второй шестерки чемпионата Украины выдали суперматч

23 апреля, 21:40

"Ворскла" смогла добиться волевой ничьей, проигрывая после первого тайма 0:3

"Карпаты" на своем поле не смогли обыграть худшую команду чемпионата Украины

23 апреля, 20:24

В 25-м туре Премьер-лиги "Карпаты" и "Черноморец" не смогли забить голов – 0:0

Зеленский пояснил, как собирается останавливать войну на Донбассе

Невероятная история мальчика, выросшего с ягуарами

На эту красотку подписаны в Instagram даже ее звездные коллеги