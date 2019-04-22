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В "Реале" решили не продавать Гарета Бейла, а сдавать его в аренду

Сегодня, 17:46

В клубе не хотят продавать валлийца, но готовы отдать его в аренду

Гарет Бейл
Гарет Бейл. Фото: AFP

Мадридский "Реал" намерен отдать в аренду форварда Гарета Бейла. Как утверждает Marca, "сливочные" будут действовать так, как в случае с полузащитником Хамесом Родригесом: колумбийца на два сезона арендовала "Бавария" с возможностью выкупа за 35 миллионов евро.

Основными претендентами на Бейла являются "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм". Контракт 29-летнего валлийца с мадридцами рассчитан до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Бейл провел 40 матчей за "Реал", забил 14 голов и отдал 6 результативных передач.

Зидан затеял чистку в "Реале": француз хочет избавиться от пятерых игроков, еще три под вопросом. Француз готов расстаться с ключевыми футболистами команды, в том числе и валлийцем.

Также мы писали, что юноша забил фантастический гол в матче чемпионата Турции. Футболист "Бешикташа" обыграл на скорости нескольких соперников и поразил ворота. В СМИ уже окрестили юнца "турецким Бейлом".

Ране мы писали, что у Зидана случился первый конфликт с руководством "Реала" после возвращения в команду. Тренер хочет видеть Погба в "Реале", но президент считает иначе.

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Тег чемпионат Испании, Реал Мадрид, Гарет Бейл

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СЭ

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