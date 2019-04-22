В "Реале" решили не продавать Гарета Бейла, а сдавать его в аренду
В клубе не хотят продавать валлийца, но готовы отдать его в аренду
Мадридский "Реал" намерен отдать в аренду форварда Гарета Бейла. Как утверждает Marca, "сливочные" будут действовать так, как в случае с полузащитником Хамесом Родригесом: колумбийца на два сезона арендовала "Бавария" с возможностью выкупа за 35 миллионов евро.
Основными претендентами на Бейла являются "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм". Контракт 29-летнего валлийца с мадридцами рассчитан до 30 июня 2022 года.
В текущем сезоне Бейл провел 40 матчей за "Реал", забил 14 голов и отдал 6 результативных передач.
Зидан затеял чистку в "Реале": француз хочет избавиться от пятерых игроков, еще три под вопросом. Француз готов расстаться с ключевыми футболистами команды, в том числе и валлийцем.
Также мы писали, что юноша забил фантастический гол в матче чемпионата Турции. Футболист "Бешикташа" обыграл на скорости нескольких соперников и поразил ворота. В СМИ уже окрестили юнца "турецким Бейлом".
Ране мы писали, что у Зидана случился первый конфликт с руководством "Реала" после возвращения в команду. Тренер хочет видеть Погба в "Реале", но президент считает иначе.
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