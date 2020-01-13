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Криштиану разорвал римских "волков" в их логове: как "Ювентус" в главном матче Серии А обыграл "Рому"

13 января, 00:13

В поединке с командой Фонсеки Роналду заработал голевой штрафной и реализовал пенальти

Роналду и его партнеры по "Юве"

Роналду и его партнеры по "Юве" / Фото: Reuters

В центральном матче 19-го тура чемпионата Италии "Ювентус" обыграл на выезде "Рому" 2:1. Эта победа позволила туринцам завершить первый круг Серии А на первом месте, обойдя "Интер", который отстает от "Юве" на два очка.

Обзор матча "Рома" – "Ювентус" (1:2)

Героем матча с римскими "волками", возглавляемыми бывшим тренером "Шахтера" Паулу Фонсекой, стал звездный форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Сперва португалец заработал штрафной, после розыгрыша которого Демирал вывел туринцев вперед – 1:0. Это была третья минута матча.

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На 10-й минуте Роналду, реализовав пенальти, удвоил преимущество "Ювентуса".

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Все, на что хватило игроков "Ромы", это гол престижа в исполнении Перотти с 11-метрового удара в середине второго тайма.

Рома – Ювентус – 1:2
Голы: Перотти, 69 пен – Демирал, 3, Роналду, 10 пен
Рома: Пау Лопес – Флоренци, Манчини, Смоллинг, Коларов – Верету (Кристанте, 66), Диавара – Дзаньоло (Ундер, 36), Пеллегрини, Перотти (Калинич, 82) – Джеко
Ювентус: Щесны – Куадрадо, Демирал (де Лигт, 19), Бонуччи, Алекс Сандро – Рабьо, Пьянич, Матюиди – Рэмси (Данило, 70) – Дибала (Игуаин, 69), Роналду
Предупреждения: Верету, Коларов, Манчини, Калинич, Кристанте, Флоренци – Пьянич, де Лигт, Куадрадо

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Напомним, главный конкурент "Ювентуса" "Интер" в 19-м туре чемпионата Италии разошелся миром с "Аталантой" – 1:1. После этого матча тренер бергамцев заявил, что хотел убить украинца Малиновского – и это несмотря на то, что наш полузащитник заработал пенальти, с которого "Аталанта" могла забить в этой встрече победный мяч.

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Источник: Сегодня|Спорт

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