Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,97
26,59

Малиновский крестил в Бергамо дочку, взяв себе в кумовья агента Ярмоленко

12 января, 22:27

Таинство крещения состоялось после матча "Аталанты" с "Интером". У дочки футболиста - очень влиятельный крестный

Крестины дочки Руслана Малиновского

Крестины дочки Руслана Малиновского / Фото: Instagram

Реклама

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский покрестил свою дочь Оливию. Напомним, что ребенок в семье звезды украинского футбола появился в ноябре. Таинство крещения состоялось в Бергамо, где выступает обладатель самой убойной левой ноги среди современных игроков нашей страны.

Читайте также: Тренер хотел убить Малиновского во время матча с "Интером": с такой "жестью" украинец в Италии еще не сталкивался

Интересно, что крестным отцом Оливии стал известный футбольный агент Вадим Шаблий, среди клиентов которого, помимо Руслана Малиновского, числятся Андрей Ярмоленко и множество других лидеров украинской сборной. Шаблий и рассказал о крестинах, разместив в Instagram фотографию с собора.

"Для меня большая ответственность стать крестным отцом для маленькой принцессы Оливии. Спасибо, Руслан и Роксана за приглашение. У вас прекрасная семья, и мы рады быть ее частью", – написал на своей странице в соцсети Вадим Шаблий

"Покрестили нашего ангелочка", – отметила у себя в Instagram после крестин супруга Руслана Малиновского – Роксана.

Читайте также: Малиновский заработал пенальти, но "Аталанта" его не забила и разошлась с "Интером" ничьей

Напомним, что рожала Роксана Малиновская в итальянском городе Бергамо, цвета которого, выступая за местную "Аталанту", с лета защищает ее супруг Руслан. Для родов пара выбрала клинику ASST Papa Giovanni XXIII, которая носит имя Святого Иоанна XXIII – Римского Папы с 1958 по 1963 год, которого называли "Красный Папа" за лояльность к соцстранам и проповеди мира во всем мире в условиях холодной войны.

Ранее Малиновский оказался в одной компании с Роналдублагодаря голу в "девятку". Удар украинского полузащитника "Аталанты" в победной игре с "Вероной" включили в число главных шедевров месяца в чемпионате Италии.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Италии Руслан Малиновский Вадим Шаблий WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прогноз и результаты 18-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица
Прогноз и результаты 18-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблицаФутбол
"Интер" – "Аталанта": онлайн-трансляция топового матча чемпионата ИталииФутбол
Гении, кудесники и чародеи: ТОП футболистов, завершивших карьеру в 2019-м
Гении, кудесники и чародеи: ТОП футболистов, завершивших карьеру в 2019-мФутбол
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в ринг
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в рингФутбол
"Тоттенхэм" – "Ливерпуль": онлайн трансляция матча чемпионата АнглииФутбол
Футбольный матч среди заключенных завершился массовой стрельбой: убиты 16 человек
Футбольный матч среди заключенных завершился массовой стрельбой: убиты 16 человекФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...