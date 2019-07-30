По данным испанских СМИ, "ПСЖ" готов снизить цену на футболиста Неймара с 300 до 180 миллионов евро

Неймар может вернуться в "Барселону" / Фото: AFP

Криштиану Роналду беспокоится о Неймаре, на которого снизили ценник https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%80 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%80 2019-07-30T14:20:00+03:00 Футбол По данным испанских СМИ, "ПСЖ" готов снизить цену на футболиста Неймара с 300 до 180 миллионов евро

Французский клуб "Пари Сен-Жермен" намерен расстаться с нападающим Неймаром минимум за 180 миллионов евро. Как утверждает источник испанского издания sport.es, парижане снизили требование по предложению с 300 миллионов, но все равно сумма остается слишком большой. В данный момент "ПСЖ" якобы готов продолжить общение по поводу трансфера Неймара с каталонской "Барселоной". Интересно, что о шансах на покупку Неймара говорил даже президент "Динамо" Игорь Суркис.

Сообщается, что каталонский клуб хотел бы возвращения 27-летнего бразильца в свой стан. Неймар защищал цвета "Барселоны" с 2013 по 2017 год. Стоит отметить, что "ПСЖ" хотят получить компенсацию за трансфер футболиста, поэтому сразу отметает варианты с обменом. Ранее парижская команда отдала "Барсе" 222 миллиона евро за Неймара в 2017 году – этот трансфер до сих пор рекордный в истории футбола. Контракт Неймара с "ПСЖ" истекает летом 2022 года.

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В свою очередь, форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду отреагировал на информацию о возможном возвращении Неймара в чемпионат Испании.

"Вижу ли я Неймара в "Барселоне"? Даже не знаю. Он ведь великолепный игрок. У нас с ним отличные отношения. В СМИ в настоящее время ходит много слухов о том, куда он можт пойти. Это работа прессы. Нужно же что-то продавать. Я же уверен, что он останется в "ПСЖ". Я беспокоюсь о нем, потому что мне любопытно наблюдать за его игрой. Не важно, где он будет выступать, главное, чтоб меньше травмировался", – сказал Роналду.

Смотрите видео, как Неймар забивает за "ПСЖ":

Смотрите видео, как Криштиану Роналду забивает за сборную Португалии:

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