Криштиану Роналду беспокоится о Неймаре, на которого снизили ценник

Французский клуб "Пари Сен-Жермен" намерен расстаться с нападающим Неймаром минимум за 180 миллионов евро. Как утверждает источник испанского издания sport.es, парижане снизили требование по предложению с 300 миллионов, но все равно сумма остается слишком большой. В данный момент "ПСЖ" якобы готов продолжить общение по поводу трансфера Неймара с каталонской "Барселоной". Интересно, что о шансах на покупку Неймара говорил даже президент "Динамо" Игорь Суркис.
Сообщается, что каталонский клуб хотел бы возвращения 27-летнего бразильца в свой стан. Неймар защищал цвета "Барселоны" с 2013 по 2017 год. Стоит отметить, что "ПСЖ" хотят получить компенсацию за трансфер футболиста, поэтому сразу отметает варианты с обменом. Ранее парижская команда отдала "Барсе" 222 миллиона евро за Неймара в 2017 году – этот трансфер до сих пор рекордный в истории футбола. Контракт Неймара с "ПСЖ" истекает летом 2022 года.
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В свою очередь, форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду отреагировал на информацию о возможном возвращении Неймара в чемпионат Испании.
"Вижу ли я Неймара в "Барселоне"? Даже не знаю. Он ведь великолепный игрок. У нас с ним отличные отношения. В СМИ в настоящее время ходит много слухов о том, куда он можт пойти. Это работа прессы. Нужно же что-то продавать. Я же уверен, что он останется в "ПСЖ". Я беспокоюсь о нем, потому что мне любопытно наблюдать за его игрой. Не важно, где он будет выступать, главное, чтоб меньше травмировался", – сказал Роналду.
Смотрите видео, как Неймар забивает за "ПСЖ":
Смотрите видео, как Криштиану Роналду забивает за сборную Португалии:
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