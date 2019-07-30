Полиция "отшила" Нажилу от Неймара: бразилец вышел сухим из воды в деле об изнасиловании

Нападающему "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймару не будет предъявлено обвинение в изнасиловании, сообщает UOL Esporte. По сведениям источника, в ходе расследования полиция не нашла доказательств совершения преступления 27-летним футболистом, обнаружив массу противоречий в показаниях девушки, обвинившей игрока в надругательстве. Таким образом, с Неймара сняты все подозрения и он не предстанет перед судом.
Как сообщалось ранее, бразильская модель Нажила Триндади обвинила Неймара в изнасиловании, которое он, по ее словам, совершил 15 мая в парижском отеле. Девушка обратилась за помощью в правоохранительные органы, подав заявление в полицейский участок Сан-Паулу. "Он ударил меня и даже сфотографировал мою избитую задницу. Должно быть, чтобы похвастаться перед друзьями. Неймар был пьяным и обкуренным. Он наркоман, жестокий человек. Его нужно отправить в тюрьму", – утверждала Нажила Триндади.
Позже, однако, полиция Сан-Паулу начала расследование уже в отношении самой Нажилы Триндади, инкриминировав ей вымогательство. Сообщалось, что бразильская модель требовала у Неймара деньги, чтобы не обнародовать видео, на котором запечатлена вся последовательность сексуальных действий, произошедших в отеле Парижа.
В тренде"Газпром" обратился в суд: есть ли у России шанс снять ограничения для "Северного потока – 2"
Интересно, что на днях президент "Динамо" Игорь Суркис порассуждал о том, по карману ли ему пригласить Неймара. Напомним, в "ПСЖ" он получает свыше 100 тысяч евро в день, а суммарно – 37 млн евро в год. "Думаю, это невозможно из-за его зарплаты, – заявил Суркис. – А футболист он, конечно, великий".
Смотрите видео голов Неймара за "ПСЖ"
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк