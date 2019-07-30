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Полиция "отшила" Нажилу от Неймара: бразилец вышел сухим из воды в деле об изнасиловании

Сегодня, 10:52

С форварда "ПСЖ" сняли обвинения в преступлении, которое якобы произошло в одном из отелей Парижа

Неймар и Нажила Триндади

Неймар и Нажила Триндади / Фото: Facebook

Полиция "отшила" Нажилу от Неймара: бразилец вышел сухим из воды в деле об изнасиловании https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%80%20%D0%B8%20%D0%9D%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%80%20%D0%B8%20%D0%9D%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B8 Футбол С форварда "ПСЖ" сняли обвинения в преступлении, которое якобы произошло в одном из отелей Парижа

Нападающему "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймару не будет предъявлено обвинение в изнасиловании, сообщает UOL Esporte. По сведениям источника, в ходе расследования полиция не нашла доказательств совершения преступления 27-летним футболистом, обнаружив массу противоречий в показаниях девушки, обвинившей игрока в надругательстве. Таким образом, с Неймара сняты все подозрения и он не предстанет перед судом.

Как сообщалось ранее, бразильская модель Нажила Триндади обвинила Неймара в изнасиловании, которое он, по ее словам, совершил 15 мая в парижском отеле. Девушка обратилась за помощью в правоохранительные органы, подав заявление в полицейский участок Сан-Паулу. "Он ударил меня и даже сфотографировал мою избитую задницу. Должно быть, чтобы похвастаться перед друзьями. Неймар был пьяным и обкуренным. Он наркоман, жестокий человек. Его нужно отправить в тюрьму", – утверждала Нажила Триндади.

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Позже, однако, полиция Сан-Паулу начала расследование уже в отношении самой Нажилы Триндади, инкриминировав ей вымогательство. Сообщалось, что бразильская модель требовала у Неймара деньги, чтобы не обнародовать видео, на котором запечатлена вся последовательность сексуальных действий, произошедших в отеле Парижа.

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Интересно, что на днях президент "Динамо" Игорь Суркис порассуждал о том, по карману ли ему пригласить Неймара. Напомним, в "ПСЖ" он получает свыше 100 тысяч евро в день, а суммарно – 37 млн евро в год. "Думаю, это невозможно из-за его зарплаты, – заявил Суркис. – А футболист он, конечно, великий".

Смотрите видео голов Неймара за "ПСЖ"

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изнасилование модель Неймар

Источники: Championat.ru , Сегодня|Спорт

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