Неймар в "Динамо": Игорь Суркис прокомментировал возможное приглашение звезды

В "ПСЖ" знаменитый бразилец получает 37 миллионов евро в год, то есть больше 100 тысяч евро – в сутки

Игорь Суркис. Фото: Виталий Лазебник, Сегодня|Спорт

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис порассуждал о том, по карману ли ему пригласить в свой клуб бразильского форварда Неймара. Напомним, в "ПСЖ" он получает свыше 100 тысяч евро в день, а суммарно – 37 млн евро в год. При этом, как мы сообщали ранее, этого футболисту мало. Неймар требует от "ПСЖ" 60 млн евро за сезон.

"Смогли бы ли мы подписать Неймара? Думаю, это невозможно из-за его зарплаты, – заявил в комментарии Youtube-каналу "Трендец" президент "Динамо" Игорь Суркис. - Футболист он, конечно, большой, великий, можно сказать".

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Как мы сообщали, в Испании с Неймара потребовали треть стоимости киевского "Динамо". Налоговики Испании пошли в атаку на бразильца – чтобы избежать суда, он должен заплатить 35 миллионов евро.

Кроме того, футболист фигурирует еще в одном громком скандале. "Он ударил меня и даже сфотографировал мою избитую задницу. Должно быть, чтобы похвастаться перед друзьями. Неймар был пьяным и обкуренным. Он наркоман, жестокий человек. Его нужно отправить в тюрьму", – так модель Нажила Триндади прокомментировала свою версию дела об "изнасиловании" ее Неймаром, в свое время купленным "ПСЖ" у "Барсы" за рекордные для мирового футбола 222 млн евро.

"Думаю, тем и отличаются великие футболисты, что они попадают в такие скандалы, – говорит президент "Динамо" Игорь Суркис. - Что касается цифры в 220 млн, мне кажется, не стоит сегодня ни один футболист в мире таких денег".

В последнее время вовсю обсуждают возможное возвращение бразильца в "Барселону". Однако не исключен и другой поворот в его карьере. Как сообщалось ранее, Роналду дал добро, чтобы в борьбу за Неймара вступил "Ювентус".





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