Криштиану Роналду дебютирует в Лиге наций: составы полуфинала Португалия – Швейцария
Сегодня определится первый финалист дебютного розыгрыша Лиги наций
Стали известны составы сборной Португалии и Швейцарии на первый полуфинал финальной чваси Лиги наций. Матч состоится сегодня в Порту на стадионе "Драгау". Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени. В прямой трансляции матч покажут на ТВ и в интернете, список, где смотреть матч Португалия – Швейцария есть на сайте segodnya.ua. Также мы проведем онлайн трансляцию встречи.
Онлайн матча Португалия – Швейцария в Лиге наций
Впервые в турнире сыграет лидер сборной Португалии Криштиану Роналду. Форвард "Ювентуса" пропустил групповой турнир дебютного сезона Лиги наций, но в первом матче финального турнира сыграет с первых минут.
Португалия: Руй Патрисиу, Пепе, Рубен Диаш, Рафаэл Геррейру, Роналду, Бернарду Силва, В. Карвалью, Бруну Фернандеш, Рубен Невеш, Семеду, Жоау Фелиш
Швейцария: Соммер, Мбабу, Аканджи, Фройлер, Сеферович, Джака, Родригес, Ст. Цубер, Закария, Шер, Шакири
Букмекеры считают Португалию фаворитом матча: коэффициент на победу команды Фернанду Сантуша – 1.65, на ничью – 3.60, на победу Швейцарии – 5.50. Эксперты не верят, что в матче будет дополнительное время (1.26), но в случае серии пенальти шансов выиграть больше у фаворита (11.00 против 17.00).
Кстати, Португалия является соперником сборной Украины по отборочному турниру на Евро-2020. В стартовом матче квалификации Украина в гостях сумела выстоять против чемпионов Европы:
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