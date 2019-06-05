Криштиану Роналду дебютирует в Лиге наций: составы полуфинала Португалия – Швейцария

Сегодня определится первый финалист дебютного розыгрыша Лиги наций

Фото: AFP

Стали известны составы сборной Португалии и Швейцарии на первый полуфинал финальной чваси Лиги наций. Матч состоится сегодня в Порту на стадионе "Драгау". Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени. В прямой трансляции матч покажут на ТВ и в интернете, список, где смотреть матч Португалия – Швейцария есть на сайте segodnya.ua. Также мы проведем онлайн трансляцию встречи.

Онлайн матча Португалия – Швейцария в Лиге наций

Впервые в турнире сыграет лидер сборной Португалии Криштиану Роналду. Форвард "Ювентуса" пропустил групповой турнир дебютного сезона Лиги наций, но в первом матче финального турнира сыграет с первых минут.

Португалия: Руй Патрисиу, Пепе, Рубен Диаш, Рафаэл Геррейру, Роналду, Бернарду Силва, В. Карвалью, Бруну Фернандеш, Рубен Невеш, Семеду, Жоау Фелиш

Швейцария: Соммер, Мбабу, Аканджи, Фройлер, Сеферович, Джака, Родригес, Ст. Цубер, Закария, Шер, Шакири

Букмекеры считают Португалию фаворитом матча: коэффициент на победу команды Фернанду Сантуша – 1.65, на ничью – 3.60, на победу Швейцарии – 5.50. Эксперты не верят, что в матче будет дополнительное время (1.26), но в случае серии пенальти шансов выиграть больше у фаворита (11.00 против 17.00).

Кстати, Португалия является соперником сборной Украины по отборочному турниру на Евро-2020. В стартовом матче квалификации Украина в гостях сумела выстоять против чемпионов Европы:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Криштиану Роналду дебютирует в Лиге наций: составы полуфинала Португалия – Швейцария". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"