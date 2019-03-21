Криштиану Роналду избежал дисквалификации за непристойный жест
Нападающий "Ювентуса" заплатит 20 тысяч евро штрафа за свое поведение
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду избежал дисквалификации за непристойный жест в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико". Проиграв в Мадриде (0:2), "Ювентус" взял реванш в Турине со счетом – 3:0 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Роналду в этой встрече оформил хет-трик.
Во время празднования португалец "передал привет" с помощью непристойного жеста главному тренеру "Атлетико" Диего Симеоне, который в первой игре, отмечая гол своей команды, показал воображаемые яйца, намекая на характер своих футболистов. Симеоне был наказан штрафом.
Дисциплинарный комитет также ограничился наложением на Роналду штрафа. Форвард будет вынужден заплатить 20 тысяч евро, сообщает пресс-служба УЕФА.
Таким образом, Роналду сможет сыграть в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с "Аяксом". Игра состоится 10 апреля в Амстердаме.
Кстати, на днях сексапильная модель рассказала об отношениях с Криштиану Роналду. У них было пари, а в случае победы Роналду мог укусить девушку за пятую точку.
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