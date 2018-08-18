Италия готовится к дебюту Роналду: расписание и результаты первого тура Серии А
Список трансляций, результаты всех матчей и турнирная таблица чемпионата Италии
18 августа стартует новый сезон чемпионата Италии. В этом году к Серии А будет приковано внимание миллионов болельщиков со всего мира, ведь в Италию перебрался Криштиану Роналду – дебют португальца может состояться уже сегодня в матче "Ювентуса" против "Кьево". Кстати, мы уже писали, что "Кьево" решил заработать на трансфере Роналду в "Ювентус" и поднял цену на билеты на стартовый матч сезона.
Добавим, что поединки клубов из Генуи "Сампдории" и "Дженоа" были перенесены на конец октября из-за трагедии, случившееся несколькими днями ранее – в Генуе упала 100-метровая секция моста, которая проходила над железнодорожными рельсами и рекой Польчевера.
8 августа
19:00 "Кьево" – "Ювентус" – Футбол-1
21:30 "Лацио" – "Наполи" – Футбол-1
19 августа
19:00 "Торино" – "Рома" – Футбол-2
21:30 "Болонья" – СПАЛ
21:30 "Эмполи" – "Кальяри"
21:30 "Парма" – "Удинезе" Футбол-1 (23:00, повтор)
21:30 "Сассуоло" – "Интер" – Футбол-2
20 августа
21:30 "Аталанта" – "Фрозиноне" – Футбол-2
Матчи "Сампдория" – "Фиорентина" и "Милан" – "Дженоа" перенесены на 31 октября
Все матчи чемпионата Италии можно смотреть в прямой трансляции с помощью Oll.tv (в подписке)
Турнирная таблица:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ФРОЗИНОНЕ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|2
|БОЛОНЬЯ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3
|СПАЛ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|ЭМПОЛИ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5
|АТАЛАНТА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|6
|ФИОРЕНТИНА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|7
|МИЛАН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|8
|ДЖЕНОА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|9
|САМПДОРИЯ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|10
|КАЛЬЯРИ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11
|ТОРИНО
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|12
|ЛАЦИО
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|13
|НАПОЛИ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|14
|КЬЕВО
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15
|УДИНЕЗЕ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|16
|ПАРМА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|17
|РОМА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|18
|САССУОЛО
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|19
|ИНТЕР
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20
|ЮВЕНТУС
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Напомним, что на этих выходных пройдет пятый тур чемпионата Украины. В центральном туре встретятся "Динамо" и "Александрия", которые доселе не теряли очки.
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