Италия готовится к дебюту Роналду: расписание и результаты первого тура Серии А

Сегодня, 14:23

Список трансляций, результаты всех матчей и турнирная таблица чемпионата Италии

Фото AFP
Фото AFP

18 августа стартует новый сезон чемпионата Италии. В этом году к Серии А будет приковано внимание миллионов болельщиков со всего мира, ведь в Италию перебрался Криштиану Роналду – дебют португальца может состояться уже сегодня в матче "Ювентуса" против "Кьево". Кстати, мы уже писали, что "Кьево" решил заработать на трансфере Роналду в "Ювентус" и поднял цену на билеты на стартовый матч сезона.

Добавим, что поединки клубов из Генуи "Сампдории" и "Дженоа" были перенесены на конец октября из-за трагедии, случившееся несколькими днями ранее – в Генуе упала 100-метровая секция моста, которая проходила над железнодорожными рельсами и рекой Польчевера.

8 августа

19:00 "Кьево" – "Ювентус" – Футбол-1

21:30 "Лацио" – "Наполи" – Футбол-1

19 августа

19:00 "Торино" – "Рома" – Футбол-2

21:30 "Болонья" – СПАЛ

21:30 "Эмполи" – "Кальяри"

21:30 "Парма" – "Удинезе" Футбол-1 (23:00, повтор)

21:30 "Сассуоло" – "Интер" – Футбол-2

20 августа

21:30 "Аталанта" – "Фрозиноне" – Футбол-2

Матчи "Сампдория" – "Фиорентина" и "Милан" – "Дженоа" перенесены на 31 октября

Все матчи чемпионата Италии можно смотреть в прямой трансляции с помощью Oll.tv (в подписке)

Турнирная таблица:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ФРОЗИНОНЕ 0 0 0 0 0-0 0
2  БОЛОНЬЯ 0 0 0 0 0-0 0
3  СПАЛ 0 0 0 0 0-0 0
4  ЭМПОЛИ 0 0 0 0 0-0 0
5  АТАЛАНТА 0 0 0 0 0-0 0
6  ФИОРЕНТИНА 0 0 0 0 0-0 0
7  МИЛАН 0 0 0 0 0-0 0
8  ДЖЕНОА 0 0 0 0 0-0 0
9  САМПДОРИЯ 0 0 0 0 0-0 0
10  КАЛЬЯРИ 0 0 0 0 0-0 0
11  ТОРИНО 0 0 0 0 0-0 0
12  ЛАЦИО 0 0 0 0 0-0 0
13  НАПОЛИ 0 0 0 0 0-0 0
14  КЬЕВО 0 0 0 0 0-0 0
15  УДИНЕЗЕ 0 0 0 0 0-0 0
16  ПАРМА 0 0 0 0 0-0 0
17  РОМА 0 0 0 0 0-0 0
18  САССУОЛО 0 0 0 0 0-0 0
19  ИНТЕР 0 0 0 0 0-0 0
20  ЮВЕНТУС 0 0 0 0 0-0 0

Напомним, что на этих выходных пройдет пятый тур чемпионата Украины. В центральном туре встретятся "Динамо" и "Александрия", которые доселе не теряли очки.

А в Испании стартовал новый чемпионат по футболу: расписание и результаты первого тура Примеры.

Также на этих выходных проходит второй тур чемпионата Франции: результаты всех матчей и турнирная таблица есть на нашем сайте.
футбол, чемпионат Италии

Вы сейчас просматриваете новость "Италия готовится к дебюту Роналду: расписание и результаты первого тура Серии А". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Лукаш Теодорчик. Фото ФК "Удинезе"

Бывший форвард "Динамо" Теодорчик продолжит карьеру в чемпионате Италии

Сегодня, 10:14

Польский нападающий сможет дебютировать за "Удинезе" 19 августа

Футбол

Клаудио Маркизио ушел из "Ювентуса" после 25 лет в клубе

Вчера, 14:21

Где продолжит карьеру полузащитник сборной Италии - пока неизвестно
Загрузка...

Футбол

В Генуе обрушился мост. Фото AFP

Чемпионат Италии начнется с минуты молчания

14 Августа, 22:16

В память о погибших в результате обрушения моста в Генуе все матчи первого тура Серии А начнутся с минуты молчания

Футбол

"Фрозиноне" могут не пустить в Серию А из-за игроков, бросавших мячи на поле во время игры

10 Августа, 22:49

Скандалы в чемпионате Италии продолжаются

Футбол

Фото AFP

Зрителям покажут видеоповторы для арбитров в чемпионате Италии

6 Августа, 21:02

Они будут показаны лишь только после того, как судья уже принял свое решение

Футбол

Итальянский клуб могут отправить в низшую лигу из-за махинаций с прибылью

4 Августа, 12:31

"Кьево" завышало реальную прибыль, полученную с продажи и аренды 30 игроков
Загрузка...