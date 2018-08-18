Италия готовится к дебюту Роналду: расписание и результаты первого тура Серии А

18 августа стартует новый сезон чемпионата Италии. В этом году к Серии А будет приковано внимание миллионов болельщиков со всего мира, ведь в Италию перебрался Криштиану Роналду – дебют португальца может состояться уже сегодня в матче "Ювентуса" против "Кьево". Кстати, мы уже писали, что "Кьево" решил заработать на трансфере Роналду в "Ювентус" и поднял цену на билеты на стартовый матч сезона.

Добавим, что поединки клубов из Генуи "Сампдории" и "Дженоа" были перенесены на конец октября из-за трагедии, случившееся несколькими днями ранее – в Генуе упала 100-метровая секция моста, которая проходила над железнодорожными рельсами и рекой Польчевера.

8 августа

19:00 "Кьево" – "Ювентус" – Футбол-1

21:30 "Лацио" – "Наполи" – Футбол-1

19 августа

19:00 "Торино" – "Рома" – Футбол-2

21:30 "Болонья" – СПАЛ

21:30 "Эмполи" – "Кальяри"

21:30 "Парма" – "Удинезе" Футбол-1 (23:00, повтор)

21:30 "Сассуоло" – "Интер" – Футбол-2

20 августа

21:30 "Аталанта" – "Фрозиноне" – Футбол-2

Матчи "Сампдория" – "Фиорентина" и "Милан" – "Дженоа" перенесены на 31 октября

Все матчи чемпионата Италии можно смотреть в прямой трансляции с помощью Oll.tv (в подписке)

Турнирная таблица:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ФРОЗИНОНЕ 0 0 0 0 0-0 0 2 БОЛОНЬЯ 0 0 0 0 0-0 0 3 СПАЛ 0 0 0 0 0-0 0 4 ЭМПОЛИ 0 0 0 0 0-0 0 5 АТАЛАНТА 0 0 0 0 0-0 0 6 ФИОРЕНТИНА 0 0 0 0 0-0 0 7 МИЛАН 0 0 0 0 0-0 0 8 ДЖЕНОА 0 0 0 0 0-0 0 9 САМПДОРИЯ 0 0 0 0 0-0 0 10 КАЛЬЯРИ 0 0 0 0 0-0 0 11 ТОРИНО 0 0 0 0 0-0 0 12 ЛАЦИО 0 0 0 0 0-0 0 13 НАПОЛИ 0 0 0 0 0-0 0 14 КЬЕВО 0 0 0 0 0-0 0 15 УДИНЕЗЕ 0 0 0 0 0-0 0 16 ПАРМА 0 0 0 0 0-0 0 17 РОМА 0 0 0 0 0-0 0 18 САССУОЛО 0 0 0 0 0-0 0 19 ИНТЕР 0 0 0 0 0-0 0 20 ЮВЕНТУС 0 0 0 0 0-0 0

Напомним, что на этих выходных пройдет пятый тур чемпионата Украины. В центральном туре встретятся "Динамо" и "Александрия", которые доселе не теряли очки.

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