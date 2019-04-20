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Криштиану Роналду показал, как "Ювентус" обкакался в Лиге чемпионов

Сегодня, 09:23

Появилось видео невероятно самокритичной реакции звезды туринцев на вылет команды из еврокубков

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду. Фото: AFP

Спустя трое суток после сенсационного вылета "Ювентуса" из Лиги чемпионов в сеть попало видео реакции лидера туринцев Криштиану Роналду на поражение от амстердамцев. Уходя с поля после финального свистка, португалец показал уничижительный жест в сторону скамейки своей команды, где в это время находился и главный тренер "Юве" Массимилиано Аллегри. 

Напомним, в ответном матче 1/4 финала ЛЧ "Ювентус" быстро повел в счете благодаря голу Роналду, однако затем пропустил два мяча и вылетел из еврокубков. Покидая поле после обескураживающего проигрыша, Криштиану провел рукой возле пятой точки. Известный итальянский журналист Танкреди Палмери считает, что таким образом нападающий показал, что команда – обделалась.

"О боже, невероятное видео! Криштиану после матча "Ювентус" – "Аякс" показал жест в сторону скамейки запасных, намекнув, что игроки "Юве" обкакались. Жест из трех частей: рука пониже спины, затем типичный латинский жест "кто-то обделался", затем - жест, будто он почувствовал запах д***ма", – написал Палмери.

Как сообщалось ранее, стало известно, что сказал Роналду маме после вылета из Лиги чемпионов. "Я не волшебник", – процитировала мама своего сына.

Также сообщалось, что Криштиану Роналду так огорчился вылету из Лиги чемпионов, что может покинуть "Ювентус". Пятикратный обладатель "Золотого мяча" готов сменить клуб после следующего сезона, если итальянский гранд не усилится и не добьется успеха в Лиге чемпионов.

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Тег Лига чемпионов, Криштиану Роналду, Ювентус Турин, Аякс Амстердам

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Сегодня|Спорт

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