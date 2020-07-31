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Криштиану Роналду потратил 14 миллионов на шикарную яхту и суперкар: фото новых "игрушек" футболиста

31 июля, 16:02

Александр Трикиша Александр Трикиша

Португальский футболист с размахом отпраздновал победу в чемпионате Италии

Звезда "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду отпраздновал победу в чемпионате Италии покупкой двух дорогостоящих "игрушек". Знаменитый футболист стал владельцем роскошной яхты стоимостью в 6,1 миллиона фунтов, сообщает dailymail.co.uk. Ранее Роналду арендовал яхту Africa I у чартерной компании, но теперь у него есть своя собственная.

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Роскошная яхта с индивидуальным дизайном оснащена пятью каютами, шестью ванными комнатами, двумя зонами отдыха, большой гостиной, столовой, современной кухней и окнами в полный рост, откуда открывается захватывающий панорамный вид на море.

Роналду уже опробовал новую яхту вместе с семьей и вместе со своей невестой Джорджиной Родригес хвастался фото новинки в Instagram.

Кстати, ранее мы писали, что фанаты Роналду атаковали его яхту. "Досталось" невесте Криштиану. Не застав на борту нападающего "Ювентуса", болельщики спели песню его очаровательной возлюбленной.

INSTAGRAM
INSTAGRAM
INSTAGRAM
INSTAGRAM
INSTAGRAM
INSTAGRAM

Кроме этого, Роналду стал счастливым владельцем дорогостоящего спорткара, который перекрывает по цене даже яхту. По информации tuttosport.com португалец купил Bugatti Centodieci за 8 миллионов евро. Суперкар был выпущен в честь 110-летнего дня рождения бренда лимитированной серией всего в 10 экземпляров, но Роналду стал одним из первых владельцев. Правда, получит автомобиль футболист лишь в 2021 году.

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Фото: bugatti.com

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Модель имеет 8,0-литровый двигатель W16, мощностью 1600 лошадиных сил. Ограниченная электроникой максимальная скорость составляет 380 км/ч с ускорением от 0 до 100 км/ч за 2,4 секунды.

Смотрите, как Криштиану Роналду и Джорджина Родригес веселятся с детьми:

Роналду, Джорджина Родригес и дети Видео: Instagram

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яхта Криштиану Роналду спорткар Bugatti

Источник: Сегодня|Спорт

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