Криштиану Роналду психует, и это – на руку украинцу: обзор матча "Сассуоло" – "Ювентус"

Туринцы не могут выиграть три поединка кряду. Криштиану срывается на соперниках, и его может обойти Малиновский

"Ювентус" португальца Криштиану Роналду – в кризисе. Впервые с мая прошлого сезона Серии А, туринцы не смогли победить в трех матчах кряду. После поражения от "Милана" (2:4) и ничьей с "Аталантой" (2:2), "Ювентус" накануне едва спасся от поражения в выездном поединке с середняком чемпионата Италии "Сассуоло", сыграв с ним вничью 3:3.

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По ходу матча с "Сассуоло" "Ювентус" вел 2:0, затем уже проигрывал 2:3. Но в итоге избежал позора, добившись мирного исхода. И все это – без голов и даже результативных передач Роналду. Все, чем отметился в этой встрече Криштиану, это желтая карточка, полученная им во втором тайме. На чужой половине поля звездный португалец грубо сыграл против Маньянелли, въехав ему прямой ногой в колено.

Обзор матча "Сассуоло" – "Ювентус" (3:3)

После этой ничьей "Ювентус" продолжает уверенно лидировать в чемпионате Италии, однако если и далее будет так пробуксовывать, то может остаться и без титула. "Аталанта" украинца Малиновского, набрав шикарный ход, наверняка за 5 оставшихся туров попытается ликвидировать отставание в 7 очков от туринцев.

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"Сассуоло" – "Ювентус" – 3:3

Голы: Джуричич, 29, Берарди, 51, Капуто, 54 – Данило, 5, Игуаин, 12, Алекс Сандро, 64

"Сассуоло": Консильи – Мюлдюр, Кирикеш (Марлон, 75), Пелузо, Кириакопулос – Маньянелли (Бурабия, 67), Джуричич (Траоре, 66), Локателли – Берарди (Феррари, 86), Капуто, Бога (Распадори, 86)

"Ювентус": Щесны – Данило, де Лигт, Кьеллини (Ругани, 46), Алекс Сандро – Бентанкур, Пьянич (Рабио, 57), Матюиди (Рэмси, 84) – Бернардески (Дуглас Коста, 62), Игуаин (Дибала, 57), Роналду

Предупреждения: Маньянелли, Кириакопулос, Берарди, Бурабия – Бернардески, Роналду, Бонуччи (вне поля), Рэмси

Статистика матча "Сассуоло" – "Ювентус" (3:3)

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Криштиану Роналду / Фото: Reuters

Турнирная таблица чемпионата Италии

Смотрите, как "Ювентус" играл ранее с "Аталантой" (2:2)

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