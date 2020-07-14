Прогноз, расписание, трансляции и результаты 33-го тура чемпионата Италии

Продолжается борьба как за места в еврокубках, так и за выживание в Серии А

Минувшей ночью по киевскому времени закончился 32-й тур итальянской Серии А, а уже сегодня вечером стартует новый. Вспомним все результаты 32-го тура чемпионата Италии.

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Во вторник запланирован всего один поединок: "Аталанта" украинского полузащитника Руслана Малиновского принимает "Брешию", которая практически распрощалась с высшим дивизионом. В среду проходят семь поединков тура, в четверг – еще два. Ниже – расписание и время начала всех матчей, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

Вторник, 14 июля

22:45 "Аталанта" – "Брешия", ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 1.15 – 9.80 – 18.00

Среда, 15 июля

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20:30 "Болонья" – "Наполи", ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 4.40 – 4.00 – 1.77

20:30 "Милан" – "Парма", ТВ: "Футбол 3"

Букмекеры: 1.45 – 5.00 – 7.00

20:30 "Сампдория" – "Кальяри"

Букмекеры: 1.95 – 3.55 – 4.00

22:45 "Лечче" – "Фиорентина"

Букмекеры: 3.60 – 3.70 – 2.05

22:45 "Рома" – "Верона", ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 1.65 – 4.20 – 5.20

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22:45 "Сассуоло" – "Ювентус", ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 5.30 – 4.30 – 1.60

22:45 "Удинезе" – "Лацио", ТВ: "Футбол 3"

Букмекеры: 3.70 – 3.70 – 2.05

Четверг, 16 июля

20:30 "Торино" – "Дженоа", ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 2.25 – 3.30 – 3.40

22:45 СПАЛ – "Интер", ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 9.10 – 5.90 – 1.30

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Матчи чемпионата Италии в прямой трансляции можно смотреть на сайте Oll.tv (по подписке).

Таблица чемпионата Италии

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