Криштиану Роналду сыграл 1000-й матч в карьере

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду провел 1000-й матч в карьере. Юбилей припал на победный матч 26-го тура чемпионата Италии против "Интера" (2:0), сам Роналду забитым мячом не отметился, но записал на свой счет результативную передачу. Напомним, что матч прошел при пустых трибунах из-за коронавируса, охватившего Италию. Интересно, что 1000-й матч он провел против той же команды, с которой встречался в первом матче в карьере.

На его счету 725 голов и 253 результативные передачи, в том числе 99 мячей – в составе сборной Португалии.

Криштиану Роналду дебютировал в профессиональном футболе в составе "Спортинга". Затем он играл в "Манчестер Юнайтед" и мадридском "Реале". Португалец становился чемпионом Англии, Испании и Италии, пять раз побеждал в Лиге чемпионов и становился чемпионом Европы в составе сборной Португалии. Роналду – пятикратный обладатель "Золотого мяча".

Накануне мы писали, что Месси со скандалом обставил Роналду, став лучшим в истории бомбардиром ТОП-5 чемпионатов. В активе аргентинца – теперь уже 438 голов. Правда, по мнению болельщиков, гордиться этим рекордом Лео не стоит.

Недавно мать Криштиану Роналду перенесла инсульт:

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