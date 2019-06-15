Сделать стартовой
26,42
29,82
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Криштиану Роналду вручили повестку в суд по делу об изнасиловании

15 июня, 13:48

Португальского нападающего вызвали в суд по делу об изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги, факт которого Роналду отрицает

Криштиану Роналду получил повестку в суд
Криштиану Роналду получил повестку в суд. Фото: AFP

Нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги. Как сообщает TMZ, португальцу передали документы из федерального суда США лично в руки.

Майорга публично обвинила португальца в изнасиловании в сентябре 2018 года. Она уверяла, что пятикратный обладатель "Золотого мяча" надругался над ней в 2009 году во время поездки в ночной клуб в Лас-Вегасе.

Роналду подтвердил, что у него был секс с Майоргой, однако факт изнасилования отрицал, заявив, что все было по обоюдному согласию. Тогда же Роналду посредством своих адвокатов заставил девушку подписать соглашение о неразглашении информации и заплатил ей $375 тысяч за молчание и лишение права предъявить ему обвинения.

Аналогичная проблема с законом и у нападающего сборной Бразилии Неймара, которого также обвиняет в изнасиловании модель. Неймар на допросе признался, что бил бразильскую модель, но – по ее просьбе.

Ранее мы писали, что Криштиану Роналду остановил автобус сборной Португалии ради фото с юным болельщиком. Лидер сборной Португалии порадовал юного фаната, сделав с ним совместное фото.

Как Роналду три гола в Лиге наций забивал. Обзор матча Португалия – Швейцария:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег изнасилование, Криштиану Роналду, повестка

Вы сейчас просматриваете новость " Криштиану Роналду вручили повестку в суд по делу об изнасиловании". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Прерванный полет: знаменитости, которые рано ушли из жизни

Озверевший маршрутчик люто покалечил ветерана АТО

Все же беременна? Дизайнер подтвердила положение Ксении Собчак

Военный эксперт: Путину указали на серьезную ошибку с Украиной

У Зеленского прояснили вопрос о снижении цены на газ для народа

Из олимпийской чемпионки – в императрицу

День, когда робот впервые убил человека

Руис смог то, что должен был сделать Поветкин. Джошуа повержен

Какие натуральные соки самые полезные?

Фотофакт: дочь Кристины Орбакайте растет ее точной копией

Ударопрочные весы с сенсорным управлением

Табу на Святую Троицу: что делать нельзя ни в коем случае

Россияне признали Усика боксером года за то, что начистил лицо их суперзвезде

13 июня, 21:35

Украинскому боксеру присудили премию в России, назвав его легендой и лучшим на планете в 2018 году

Жуткая резня под Питером: сын известного вратаря убил свою мать, за что получил ножом от брата

13 июня, 21:06

Шокирующие подробности трагедии, произошедшей в доме знаменитого российского хоккеиста Максима Соколова

"Это не дельфины – это сербы": Коноплянку, отдыхающего на яхте, знатно потроллили болельщики

13 июня, 19:22

После матчей за сборную Украины немецкий легионер укатил на остров в Эгейском море

"Шахтер" и "Динамо" разыграют Суперкубок Украины в Одессе

13 июня, 14:02

Поединок за первый трофей сезона состоится 28 июля

Экс-динамовец прижал брюнетку к стенке скалистого бассейна на Бали: завораживающее фото

12 июня, 14:31

Владислав Калитвинцев в объятиях своей девушки набирается сил перед новым футбольным сезоном

Как тело Мадонны наказало ее за десятилетия суровых нагрузок

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

Мария Порошина вышла в свет со своим избранником?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь