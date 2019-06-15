Криштиану Роналду вручили повестку в суд по делу об изнасиловании

Португальского нападающего вызвали в суд по делу об изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги, факт которого Роналду отрицает

Криштиану Роналду получил повестку в суд. Фото: AFP

Нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги. Как сообщает TMZ, португальцу передали документы из федерального суда США лично в руки.

Майорга публично обвинила португальца в изнасиловании в сентябре 2018 года. Она уверяла, что пятикратный обладатель "Золотого мяча" надругался над ней в 2009 году во время поездки в ночной клуб в Лас-Вегасе.

Роналду подтвердил, что у него был секс с Майоргой, однако факт изнасилования отрицал, заявив, что все было по обоюдному согласию. Тогда же Роналду посредством своих адвокатов заставил девушку подписать соглашение о неразглашении информации и заплатил ей $375 тысяч за молчание и лишение права предъявить ему обвинения.

Аналогичная проблема с законом и у нападающего сборной Бразилии Неймара, которого также обвиняет в изнасиловании модель. Неймар на допросе признался, что бил бразильскую модель, но – по ее просьбе.

Ранее мы писали, что Криштиану Роналду остановил автобус сборной Португалии ради фото с юным болельщиком. Лидер сборной Португалии порадовал юного фаната, сделав с ним совместное фото.

Как Роналду три гола в Лиге наций забивал. Обзор матча Португалия – Швейцария:

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