"Критической ситуации нет. Главное, чтоб люди не чихали": Беларусь объяснила, почему не прекращает чемпионат

Председатель Федерации футбола Беларуси Владимир Базанов прокомментировал решение продолжать чемпионат в условиях пандемии коронавируса, а также рассказал о мерах противодействия инфекции на стадионах. Ранее мы рассказывали, что на чемпионат Беларуси, в котором феерит Артем Милевский, наехали в России: "Они играют в разгар пандемии коронавируса? Дурость!"

"Критической ситуации нет, поэтому мы продолжаем чемпионат, – заявил председатель Федерации футбола Беларуси Владимир Базанов. – Ко второму туру закупили 500 литров антисептика, развезли по стадионам. Самое главное, чтобы люди сами понимали. Мыли руки, чаще антисептиком пользовались. Не чихали, больными не шли на стадион. Никто на нас не давит, ни УЕФА, ни ФИФА. Мы сами принимаем решение. Мы не говорим, что будем играть полностью чемпионат. Если будет какая-то критическая ситуация, тогда остановим турнир"

Владимир Базанов / Фото: belaruspartisan

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По состоянию на 1 апреля, в мире зафиксировано более 850 тыс. случаев заражения коронавирусом, смертей зарегистрировано свыше 40 тыс. При этом из числа заразившихся излечилось около 180 тыс. человек. В Беларуси диагноз коронавирус был поставлен в 152 случаях. Зафиксировано 47 выздоровлений и один летальный исход.

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