Кроты испортили поле перед матчем "Шахтер" – "Хоффенхайм"

В среду, 19 сентября, в Харькове на ОСК "Металлист" состоится матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Донецкий "Шахтер" принимает гостей из немецкого "Хоффенхайма". За неделю до поединка на харьковском стадионе произошел конфуз. Кроты вырыли несколько нор прямо на футбольном поле, недалеко от углового флажка.

Перед матчем #ШахтерХоффенхайм на ОСК "Металлист" в Харькове появились кротовьи норы в районе углового флажка северной трибуны. pic.twitter.com/acX9PMyB5M — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 12 сентября 2018 г.

Напомним. что во вторник Киеве открылась фотовыставка "Шахтер" в Лиге чемпионов-2000-2018". На мероприятии побывал главный тренер "горняков" Паулу Фонсека. Мы поинтересовались у Фонсеки, почему тренер "Шахтера" перед жеребьевкой хотел встретиться с "Хоффенхаймом".

"Во-первых, мне хотелось сыграть с какой-нибудь немецкой командой – нам не удалось это в прошлом сезоне. И это будет новый опыт. Плюс, "Хоффенхайм" просто хорошая команда, десять ее игроков играли на ЧМ-2018, с сильной тактической схемой и очень интересным молодым тренером, одним из самых многообещающих в Европе. Наконец, очень интересно будет побывать на 30-тысячном стадионе, построенном в 3-тысячном поселке. В Португалии такого точно нет", – признался Фонсека.

Ранее мы писали, что "Шахтер" огласил заявку на Лигу чемпионов. В список А команды Паулу Фонсеки попали 25 игроков.