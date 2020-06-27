Кровавому "Бернскому побоищу" – 66 лет: после 1/4 чемпионата мира бразильцы вооружились битыми бутылками

Венгрия с великолепным Пушкашем бежала в раздевалку, а журналисты еще не видели такого жестокого футбола

66 лет назад, 27 января 1954 года, после окончания 1/4 финала чемпионата мира по футболу Бразилия – Венгрия (2:4) на стадионе "Ванкдорф" в Берне произошла одна из самых чудовищных в истории футбольных драк. Из-за массовости и жестокости позже ее нарекли "Бернским побоищем".

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Венгры во главе с великолепным Ференцем Пушкашем считались фаворитами турнира, однако бразильцы после поражения на домашнем мундиале-1950 стремились реабилитироваться и привезти из Швейцарии столь желанный кубок. Поединок лучших команд Европы и Южной Америки называли досрочным финалом и ждали открытой зрелищной игры. Однако матч обернулся огромным разочарованием.

Смотрите редкие архивные кадры с того матча

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Безусловно, на качестве футбола в этом матче отразился дождь. И контролировать нормально мяч было очень тяжело. Однако нельзя оправдывать грубость и хамство погодными условиями. Венгрия очень быстро открыла счет – уже на третьей минуте забил Нандор Хидегкути. Четыре минуты спустя Шандор Кочиш упрочил преимущество европейцев. Однако в середине первого тайма Бразилия заработала пенальти, и Джалма Сантос возродил интригу.

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Во втором тайме Венгрия также получила право на пенальти. Михай Лантош реализовал попытку, после чего на поле высыпали бразильские журналисты и чиновники, которые были не согласны с назначением 11-метрового штрафного. Посторонних удалось выпроводить только при помощи полиции, однако это вмешательство словно послужило сигналом к множественным стычкам и потасовкам на поле.

Не успокоил страсти даже "сухой лист" в исполнении Жулиньо – 2:3 в пользу Венгрии, но Бразилия могла переломить ход противостояния. Вскоре Йожеф Божик и Нилтон Сантос были удалены за драку, а позже к ним в раздевалку проследовал и бразилец Умберто Тоцци, буквально скосивший Дьюлу Лоранта. Венгр Йожеф Тот практически не принимал участия в игре, поскольку еще в начале второго тайма получил удар по ногам и не мог передвигаться, а замены еще не были разрешены.

"Никогда в жизни я не видел такого жестокого футбола, это было физическое уничтожение соперника, как при помощи косы, с последующими угрожающими взглядами и подлыми уколами, когда арбитры смотрели в другую сторону", – писал тогда корреспондент Times.

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Финальным аккордом стал гол Кочиша под занавес матча. 4:2 в пользу венгров – и что после этого началось... Хотя никто до сих пор точно не знает, кто именно спровоцировал ту драку. Одни утверждают, что во всем виноват Мауро Мауриньо, после финального свистка ударивший Кочиша в лицо. Другие считают зачинщиком не игравшего из-за травмы Ференца Пушкаша, который якобы разбил бутылку о голову бразильского полузащитника Пиньейро.

Как бы там ни было, но схватка завязалась ни на жизнь, а на смерть. В ней принимали участие игроки, тренеры, медперсонал, полицейские. К примеру, наставник венгров Густав Шебеш ушел с поля с разбитой головой и ему пришлось наложить на рану четыре шва.

И на поле драка не закончилась – она продолжилась сначала в подтрибунном помещении, а затем и в раздевалке у венгров, куда бразильцы направились вооруженные бутсами и разбитыми бутылками. Швейцарской полиции пришлось приложить просто невероятные усилия, чтобы всех утихомирить.

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"Я думал, что это будет величайшая игра, которую я когда-либо видел. Я был на вершине мира… Политические или религиозные распри стали всему виной, я не знаю, но люди вели себя, как животные. Это был позор. Ужасный матч. В нынешних реалиях многие были бы дисквалифицированы надолго. В тот момент я думал только о том, чтобы поскорей закончить это", – вспоминал позже арбитр матча Эллис, которому пришлось ретироваться со стадиона в полицейском автомобиле, спасаясь от разъяренных фанатов из Бразилии, скандировавших рефери "Comunista! Comunista!".

Но самое интересное, что несмотря на то что все руководство ФИФА, в том числе члены дисциплинарного комитета, находились на трибунах и наблюдали происходящее собственными глазами, никто из участников побоища не был наказан или дисквалифицирован.

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