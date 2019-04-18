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Кто после Зинченко: букмекеры назвали нового фаворита Лиги чемпионов

Сегодня, 15:40

Топ-претендент – команда Месси. Сенсационному "Аяксу" дают такие же шансы, как и "Тоттенхэму"

"Барселона" - фаворит номер один
"Барселона" - фаворит номер один. Фото: AFP

Букмекеры назвали нового фаворита Лиги чемпионов. Перед матчами 1/4 финала главным претендентом на победу в розыгрыше считался клуб Александра Зинченко "Манчестер Сити", коэффициент на завоевание "горожанами" титула равнялся 3.25. Однако по итогам противостояния с "Тоттенхэмом" команда Хосепа Гвардиолы покинула турнир.

Теперь статус фаворита номер один перешел к "Барселоне". На то, что каталонцы выиграют ЛЧ, установлен коэффициент 2.50. Далее следуют "Ливерпуль" (3.55), "Тоттенхэм" (5.00) и "Аякс" (5.00).

Лига чемпионов, 1/2 финала

  • Первые матчи
  • 30 апреля, вторник, 22:00 "Тоттенхэм" - "Аякс"
  • 1 мая, среда, 22:00 "Барселона" – "Ливерпуль"
  • Ответные матчи
  • 7 мая, вторник, 22:00 "Ливерпуль" – "Барселона"
  • 8 мая, среда, 22:00 "Аякс" – "Тоттенхэм"

Лига чемпионов, финал

  • 1 июня, суббота, Мадрид, стадион "Метрополитано"

Ранее легендарный голландский футболист Рууд Гуллит назвал свою версию неудач, преследующих главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу. "Это все потому, что у Гвардиолы теперь нет Месси", – заявил  Гуллит.

Также сообщалось, что Криштиану Роналду так огорчился вылету из Лиги чемпионов, что может покинуть "Ювентус". Пятикратный обладатель "Золотого мяча" готов сменить клуб после следующего сезона, если итальянский гранд не усилится и не добьется успеха в Лиге чемпионов.

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Тег букмекеры, Лига чемпионов, Барселона, Ливерпуль, Тоттенхэм, Аякс Амстердам

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Сегодня|Спорт

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