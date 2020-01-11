Ибрагимович "по-царски" вернулся в Италию, а "Милан" выиграл у "Кальяри"

Златан забил свой первый гол после возвращения в "Милан"

Златан Ибрагимович

В матче 19-го тура итальянской Серии А "Кальяри" принимал "Милан". Встреча состоялась в Кальяри на стадионе "Сардиния Арена" и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

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Автором первого гола стал нападающий "Милана" Рафаэл Леау, отправив мяч в ворота гостей на 46-й минуте после передачи хавбэка Самуэля Кастильехо. В середине второго тайма преимущество "красно-черных" упрочил форвард Златан Ибрагимович, ему ассистировал защитник Тео Бернар Франсуа.

Ибрагимович впервые забил в официальном матче после возвращения в "Милан". Ранее 38-летний швед отличился в товарищеском матче с "Роденсом".

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"Кальяри" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе "красно-синих" 29 очков. "Милан" – на шестом месте.

"Кальяри" – "Милан" обзор первого тайма:

"Кальяри" – "Милан" обзор второго тайма:

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