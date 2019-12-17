Кумана уволили с поста главного тренера сборной: было за что

Старшему брату Рональда Кумана - Эрвину - не простили фиаско на Кубке Персидского залива

Эрвин Куман / Фото: Reuters

Эрвин Куман покинул пост главного тренера сборной Омана. Федерация футбола этой страны расторгла контракт с 58-летним нидерландцем из-за провального выступления национальной команды на Кубке Персидского залива, где Оман, будучи действующим чемпионом, не сумел даже выйти в плей-офф.

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Таким образом на посту главного тренера сборной Омана Эрвин Куман проработал менее года – он возглавил сборную ближневосточной страны в феврале, сменив на этом посту своего соотечественника Пима Вербека.

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Рональд и Эрвин Куманы

Отметим, что Эрвин Куман является старшим братом главного тренера сборной Нидерландов Рональда Кумана, матчем с командой которого 14 июня на Евро-2020 стартует украинская национальная сборная. До этого Эрвин Куман работал помощником Рональда в "Саутгемптоне" и "Эвертоне", а также самостоятельно возглавлял ряд голландских клубов, сборную Венгрии и "Фенербахче".

Напомним, в матче с Нидерландами на Евро-2020 букмекеры прогнозируют Украине неудачу. Согласно котировкам от аналитиков, команда Андрея Шевченко проиграет в Амстердаме со счетом 0:2.

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