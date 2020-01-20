Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,25
26,94

Курьез дня: в Турции вратаря удалили с поля за два неправильно отбитых пенальти

20 января, 13:33

Место в "рамке" вынужден был занять полевой игрок

Чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря

Чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря / Фото: AFP

Курьезную ситуацию наблюдали зрители в матче 19-го тура Красной группы третьего по силе дивизиона Турции по футболу. В поединке между "Ушакспором" и "Велимешеспором", который завершился со счетом 2:0, вратарь был удален с поля за нехватку профессиональных навыков, сообщает Sport24. Ранее мы писали, что Гармаш дебютировал в Турции.



На 90-й минуте встречи арбитр назначил пенальти в ворота "Ушакспора". Голкипер хозяев Эрсин Айдын отразил удар, но, по мнению судьи, сделал это с нарушением правил, за что получил желтую карточку. Рефери попросил перебить 11-метровый. Вратарь вновь отбил пенальти и опять был опять наказан желтой карточкой за неправильные по мнению арбитра действия. А два "горчичника" кряду привели к его удалению.

Читайте также: На пороге трансфера – турецкие "соколы" собрались выкупить у "Шахтера" форварда-забивалу

После этого арбитр попросил перебить удар уже в третий раз. И в ворота пришлось встать одному из защитников, который в итоге и отбил пенальти правильно. Ранее мы сообщали, что чемпионат Турции по футболу остановлен из-за нападения на автобус "Фенербахче".

Реклама

Смотрите также обзор матча между сборной Турции и Андорры – 2:0

В тренде
Вот это возвращение: Макгрегор нокаутировал Серроне уже в первом раунде
Конор Макгрегор

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

вратарь пенальти удаление чемпионат Турции

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Эхо крушения самолета МАУ:
Эхо крушения самолета МАУ: "МЮ" отказался лететь в Катар, опасаясь повторения судьбы нашего лайнераФутбол
"Интер" – "Аталанта": онлайн-трансляция топового матча чемпионата ИталииФутбол
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в ринг
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в рингФутбол
"Реал" – "Севилья": онлайн-трансляция центрального матча чемпионата ИспанииФутбол
Фонсека против Роналду: прогноз и результаты 19-го тура чемпионата Италии
Фонсека против Роналду: прогноз и результаты 19-го тура чемпионата ИталииФутбол
"Реал" – "Атлетико": онлайн-трансляция мадридского дерби в Суперкубке ИспанииФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...