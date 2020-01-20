Курьез дня: в Турции вратаря удалили с поля за два неправильно отбитых пенальти

Чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря / Фото: AFP

Курьезную ситуацию наблюдали зрители в матче 19-го тура Красной группы третьего по силе дивизиона Турции по футболу. В поединке между "Ушакспором" и "Велимешеспором", который завершился со счетом 2:0, вратарь был удален с поля за нехватку профессиональных навыков, сообщает Sport24. Ранее мы писали, что Гармаш дебютировал в Турции.





На 90-й минуте встречи арбитр назначил пенальти в ворота "Ушакспора". Голкипер хозяев Эрсин Айдын отразил удар, но, по мнению судьи, сделал это с нарушением правил, за что получил желтую карточку. Рефери попросил перебить 11-метровый. Вратарь вновь отбил пенальти и опять был опять наказан желтой карточкой за неправильные по мнению арбитра действия. А два "горчичника" кряду привели к его удалению.

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После этого арбитр попросил перебить удар уже в третий раз. И в ворота пришлось встать одному из защитников, который в итоге и отбил пенальти правильно. Ранее мы сообщали, что чемпионат Турции по футболу остановлен из-за нападения на автобус "Фенербахче".

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