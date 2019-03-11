Курьез из Испании: арбитр обратился за помощью к VAR, а там никого не оказалось
Помощники рефери сидят в специальной комнате, но в этот раз в ней никого не оказалось
Во время матча чемпионате Испании между "Вальядолидом" и "Реалом" (1:4) случился курьезный эпизод. На 15-1 минуте встречи хозяева поля открыли счет, но рефери засомневался в эпизоде и решил с помощью видео ассистента посмотреть повтор. Режиссеры трансляции включили камеру из специальной комнаты для VAR… но там никого не оказалось. Как выяснилось, на стадионе "Вальядолида" есть два оборудованных помещения для VAR, а режиссеры просто перепутали комнаты. Гол, к слову, все-таки отменили из-за офсайда.
Тем не менее, в сети болельщики уже начали подшучивать мол помощники арбитра побежали к президенту "Реала" Флорентино Пересу, чтобы спросить у него, какое решение принимать.
Напомним, что на прошлой неделе VAR фигурировала практически во всех матчах Лиги чемпионов, в то числе и в поединке "Реала" против "Аякса". Главный арбитр встречи засчитал сомнительный гол голландцев в эпизоде, когда мяч мог покинуть поле. Позже УЕФА оправдала решение арбитр засчитать мяч в матче "Реал" – "Аякс". Отметим, что после этого поражения мадридцы вылетели из турнира и прервали свою трехлетнюю гегемонию в Лиге чемпионов.
Также VAR сыграл решающую роль в матче "ПСЖ" – "МЮ". На последних минутах матча мяч попал в руку игроку парижан, а рефери после просмотра видеоповтора указал на точку. "МЮ" забил третий мяч и завоевал путевку в четвертьфинал турнира. Позже УЕФА объяснил, почему в матче "ПСЖ" – "МЮ" был назначен пенальти.
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