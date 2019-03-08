Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,48
29,94
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

УЕФА оправдал спорный гол "Реалу": Повторы не показали, что мяч полностью вышел за пределы поля

Сегодня, 14:27

В организации считают, что рефери принял верное решение, когда не стал вмешиваться и засчитал гол

УЕФА оправдал спорный гол "Реалу": Повторы не показали, что мяч полностью вышел за пределы поля Футбол В организации считают, что рефери принял верное решение, когда не стал вмешиваться и засчитал гол

УЕФА на официальном сайте опубликовал объяснение, почему арбитр Феликс Брих засчитал третий гол "Аякса" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в ворота "Реала" (4:1). В эпизоде, предшествовавшему голевому удару Душана Тадича, было подозрение, что мяч покинул поле. Рефери обратился к помощи видеоарбитов (Бастиану Данкерту и Марко Фрицу) и в итоге принял решение засчитать гол.

"Бригада VAR тщательно изучила все доступные изображения и повторы, снятые с разных углов. Ни один не дал неоспоримого доказательства, что мяч полностью вышел за пределы поля.

Ассистент рефери, который занимал оптимальную позицию, также подтвердил, что мяч полностью не пересек боковую линию. Поэтому просмотр у бровки не потребовался.

Следовательно, рефери принял верное решение, когда не стал вмешиваться и засчитал гол", – говорится в сообщении на официальном сайте УЕФА.

Кстати, пока "Реал" позорился в матче с "Аяксом", капитан команды снимался в кино. Во время поединка Лиги чемпионов на трибунах снимали фильм о Серхио Рамосе.

Ранее УЕФА объяснил, почему в матче "ПСЖ" – "МЮ" был назначен пенальти. Система VAR помогла главному арбитру принять правильное решение.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег УЕФА, Лига чемпионов, Реал Мадрид, Аякс Амстердам, VAR

Вы сейчас просматриваете новость " УЕФА оправдал спорный гол "Реалу": Повторы не показали, что мяч полностью вышел за пределы поля". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

UEFA.com

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

УЕФА объяснил, почему в матче "ПСЖ" – "МЮ" был назначен пенальти

Сегодня, 13:18

Система VAR помогла главному арбитру принять правильное решение

На команду Александра Зинченко завели дело по обвинению в финансовых махинациях

Сегодня, 10:14

УЕФА проверит информацию о нарушении английским клубом правил финансового fair play

Неймар хотел устроить самосуд арбитру после поражения от "МЮ"

Вчера, 20:40

"Еле оттащили": звезда парижского клуба пытался отомстить арбитру Скомине за фатальный 11-метровый

"Покойся с миром": скандальное фото легенды "Барселоны" с надгробием "Реала"

Вчера, 16:49

Знаменитый форвард каталонцев Христо Стоичков отправил мадридцев "на тот свет"

Наставника "Атлетико" оштрафовали за похабный жест в Лиге чемпионов

Вчера, 15:58

Аргентинский наставник бурно отреагировал на гол в ворота "Ювентуса"

Швейцарские фаны повесили на футбольные ворота цепь с замком из-за Лиги чемпионов

Вчера, 14:36

Болельщики "Люцерна" протестовали против раннего начала поединка Кубка Швейцарии

В Одессе в центре города нашли тела троих людей

Беременность не щадит? Каменских показала свою фигуру

MARUV раскрыла секретные пункты договора с НОТУ по Евровидению

Еще две области: озвучен новый план Путина по захвату Украины

Медведев внезапно заговорил о диалоге с Украиной

Синоптики рассказали, какой буде весна в этом году

Она неприступная - Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль

Алена Мозговая о скандалах вокруг «Евровидения»

Реакция организаторов Евровидения на отказ Украины от конкурса

Порошенко назвал численность украинской армии
Загрузка...

Опять "баранка" в Англии: "Челси" громит "Динамо" в Лиге Европы

Вчера, 23:59

Киевляне пропустили три мяча в первом матче 1/8 финала ЛЕ

"Челси" – "Динамо": во сколько начало и где смотреть матч Лиги Европы

Вчера, 21:31

Список трансляций первого матча 1/8 финала Лиги Европы в Лондоне на ТВ и в интернете

В киевском "Динамо" занялись поиском нового тренера "а-ля Ребров"

5 марта, 19:36

Вице-чемпионы Украины хотят заполучить специалиста, который бы улучшил качество форвардов команды

Перед Поветкиным Усик отточит свой удар на звезде из Казахстана

5 марта, 18:30

Стало известно имя одного из спарринг-партнеров украинца в Америке. Это 20-летний Айболды Дауренулы

Одессит дает Кличко миллиард за возвращение в ринг: все условия мегасделки

5 марта, 16:22

Уже в этом году году Владимир может провести три боя. Его ждут Джошуа и Фьюри на "Уэмбли"

5 женских причесок, которые нравятся мужчинам

Повышение пенсий в Украине: сколько прибавят пенсионерам с 01.03

Что мужчинам нельзя знать о женщинах