УЕФА оправдал спорный гол "Реалу": Повторы не показали, что мяч полностью вышел за пределы поля

В организации считают, что рефери принял верное решение, когда не стал вмешиваться и засчитал гол

УЕФА оправдал спорный гол "Реалу": Повторы не показали, что мяч полностью вышел за пределы поля 2019-03-08T14:27:25+02:00 Футбол В организации считают, что рефери принял верное решение, когда не стал вмешиваться и засчитал гол

УЕФА на официальном сайте опубликовал объяснение, почему арбитр Феликс Брих засчитал третий гол "Аякса" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в ворота "Реала" (4:1). В эпизоде, предшествовавшему голевому удару Душана Тадича, было подозрение, что мяч покинул поле. Рефери обратился к помощи видеоарбитов (Бастиану Данкерту и Марко Фрицу) и в итоге принял решение засчитать гол.

"Бригада VAR тщательно изучила все доступные изображения и повторы, снятые с разных углов. Ни один не дал неоспоримого доказательства, что мяч полностью вышел за пределы поля.

Ассистент рефери, который занимал оптимальную позицию, также подтвердил, что мяч полностью не пересек боковую линию. Поэтому просмотр у бровки не потребовался.

Следовательно, рефери принял верное решение, когда не стал вмешиваться и засчитал гол", – говорится в сообщении на официальном сайте УЕФА.

Кстати, пока "Реал" позорился в матче с "Аяксом", капитан команды снимался в кино. Во время поединка Лиги чемпионов на трибунах снимали фильм о Серхио Рамосе.

Ранее УЕФА объяснил, почему в матче "ПСЖ" – "МЮ" был назначен пенальти. Система VAR помогла главному арбитру принять правильное решение.

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