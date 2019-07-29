"Кусочек петарды отскочил в меня": Денис Бойко – об атмосфере во время Суперкубка Украины

Вратарь "Динамо" Денис Бойко прокомментировал победу над "Шахтером" в матче за Суперкубок Украины. Поединок прошел в Одессе в воскресенье и завершился со счетом 2:1 в пользу команды Хацкевича. "Горняки" первыми забили гол и доминировали, но пропустили да гола за три минуты во втором тайме и проиграли. В первом тайме рядом с Бойко на поле угодила брошенная с трибуны петарда, после чего голкипер киевлян упал на газон.
"Петарды? Не могу, сказать, что они мешали. Кусочек отскочил в меня. А так, ничего особенного, это хорошая футбольная атмосфера", – сказал Денис Бойко.
"Что изменили в игре во втором тайме? Тренеры сделали коррективы в команде и подсказали, как правильно нам передвигаться, в какие зоны забегать и это внесло свою лепту в результат матча", – считает Бойко.
Ранее мы писали, что Андрей Пятов прокомментировал пропущенные голы в матче за Суперкубок. ""Проиграли за три минуты, пропустив из-за своих ошибок два мяча. Первый гол нам забили после углового – там Бурда выиграл позицию и хорошо пробил, а второй случился в результате контратаки. Индивидуальные ошибки…", – сказал голкипер "горняков".
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