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Кувейт и Оман – главные претенденты на проведение матчей ЧМ-2022

Сегодня, 15:13

Катар не справится сам с мундиалем, если ФИФА расширит количество участников

Катару не хватит стадионов для 48 команд
Катару не хватит стадионов для 48 команд. Фото: Twitter
Кувейт и Оман – главные претенденты на проведение матчей ЧМ-2022 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7b0/72a/5c87b072a2267.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7b0/72a/5c87b072a2267.jpg Футбол Катар не справится сам с мундиалем, если ФИФА расширит количество участников

Международная федерация футбола определилась с потенциальными странами, которые могут принять матчи ЧМ-2022 вместе с Катаром в случае расширения турнира до 48 команд. Для дополнительных 16 команд потребуются еще 2-4 стадиона к тем восьми, которыми располагает Катар.

ФИФА рассматривает по три арены в Саудовской Аравии и ОАЭ, два стадиона в Кувейте, по одному – в Омане и Бахрейне.

Все усложняется напряженными отношениями стран Персидского залива с Катаром. ФИФА потребовала от Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна снять санкции с Катара и восстановить дипломатические отношения, если они хотят провести матчи турнира.

Пока что Оман и Кувейт являются предпочтительными вариантами, поскольку они находятся с Катаром в нейтральных отношениях. Об этом говорится в докладе ФИФА по возможности расширения ЧМ уже с 2022 года.

Ранее американцы обнародовали схему, как Катар покупал у ФИФА чемпионат мира. За победу при голосовании арабская страна, якобы, заплатила ФИФА 880 млн долларов.

Также сообщалось, что очередной экс-чиновник ФИФА отстранен после скандала с коррупцией.

Вся правда о махинациях в ФИФА:

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Тег футбол, ФИФА, ЧМ-2022

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