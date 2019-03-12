Кувейт и Оман – главные претенденты на проведение матчей ЧМ-2022
Катар не справится сам с мундиалем, если ФИФА расширит количество участников
Международная федерация футбола определилась с потенциальными странами, которые могут принять матчи ЧМ-2022 вместе с Катаром в случае расширения турнира до 48 команд. Для дополнительных 16 команд потребуются еще 2-4 стадиона к тем восьми, которыми располагает Катар.
ФИФА рассматривает по три арены в Саудовской Аравии и ОАЭ, два стадиона в Кувейте, по одному – в Омане и Бахрейне.
Все усложняется напряженными отношениями стран Персидского залива с Катаром. ФИФА потребовала от Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна снять санкции с Катара и восстановить дипломатические отношения, если они хотят провести матчи турнира.
Пока что Оман и Кувейт являются предпочтительными вариантами, поскольку они находятся с Катаром в нейтральных отношениях. Об этом говорится в докладе ФИФА по возможности расширения ЧМ уже с 2022 года.
Ранее американцы обнародовали схему, как Катар покупал у ФИФА чемпионат мира. За победу при голосовании арабская страна, якобы, заплатила ФИФА 880 млн долларов.
Также сообщалось, что очередной экс-чиновник ФИФА отстранен после скандала с коррупцией.
Вся правда о махинациях в ФИФА:
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