"Лацио" против "Ромы": найдите десять отличий

В ближайшую неделю украинские полпреды в еврокубках в полной мере испытают на себе истинность поговорки "Все дороги ведут в Рим". С интервалом в пять дней "Динамо" и "Шахтер" поочередно проведут поединки в столице Италии, сыграв на поле легендарного "Стадио Олимпико" с двумя местными клубами: "Лацио" (киевляне – 8 марта) и "Ромой" (дончане – 13-го). В родном городе наши будущие соперники – яростные антиподы, а их фанаты – непримиримые враги. "Сегодня" выделила 10 различий из истории и жизни "бьянкочелести" и "джаллоросси".

1 ИСТОКИ: "ЛАЦИО" НА ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА СТАРШЕ

Спортивный клуб "Лацио" был основан в 1900 году в фешенебельном римском районе Прати. В качестве клубных цветов "лациале" выбрали белый и небесно-голубой в честь флага Греции – родины Олимпийских игр. Практиковались члены клуба поначалу под стать древним олимпийцам – лишь в легкоатлетических дисциплинах, а о футболе вспомнили только два года спустя. А клубные цвета "бьянкочелести" стали вечным поводом для упреков в отсутствии подлинного римского патриотизма.

"Рома" младше на четверть века. В 1927-м три римских команды – "Роман", "Альба" и "Фортитудо" – объединились в одну. Сделано это было под давлением секретаря фашистской партии страны Итало Фоски с целью составить конкуренцию клубам севера Италии, доминировавшим в национальном первенстве. Новообразованный клуб выбрал красно-желтую палитру в качестве командных цветов, по образу униформы римских легионеров. "Лацио" слияния счастливым образом удалось избежать благодаря стараниям своего вице-президента и по совместительству генерала милиции Джорджио Ваккаро. За это тифози лациале до сих пор ему благодарны.

2 СИМВОЛЫ: ОРЕЛ ПРОТИВ ВОЛЧИЦЫ

На гербе "Лацио" – золотой орел, тотемный знак римских полководцев. К слову, в итальянском законодательстве орел именуется "римской птицей". По преданию, именно орел (Аквила) указал Ромулу, основателю Рима, место, где должен быть заложен город. Все эти доводы тифози "Ромы" парируют наличием на гербе их клуба главного символа Вечного города – Капитолийской волчицы, вскормившей легендарных братьев Ромула и Рема.



Кстати, клубные маскоты очень разнятся. У "Ромы" это плюшевый волк Ромоло – классическая ростовая кукла. А вот у "Лацио" талисман живой – американский орел (точнее – орлица) Олимпия, которую президент клуба Клаудио Лотито приобрел летом 2010 года. С тех пор эта птица перед каждым домашним матчем команды делает три круга над "Стадио Олимпико" с привязанными к лапам бело-голубыми лентами.

3 УХОД С "КОММУНАЛКИ": РАЗНИЦА В 5000 МЕСТ

С 1953 года непримиримые соперники делят одну арену на двоих – южная трибуна муниципального "Стадио Олимпико", она же Curva Sud, исторически закреплена за фанатами "Ромы", а на северной (Curva Nord) располагаются "лациале". Клубы давно обещают разъехаться по "отдельным квартирам", уже и презентовали проекты новых стадионов: "волки" – 55-тысячного "Стадио делла Рома" в районе Тор ди Валле, на месте старого ипподрома, "орлы" – 50-тысячного "Нуово делла Лацио" на берегу Тибра, в полутора километрах южнее "Олимпийского". Но далее разговоров дело пока не дошло.



4 БОЛЕЛЬЩИКИ: БУРЖУА VS ПРОЛЕТАРИИ

С момента создания за "Лацио", основанный в буржуазном квартале Прати, болели состоятельные слои населения (поэты, актеры, военные, журналисты), а за "Рому" – городские пролетарии, эмигранты и социальные низы. Со временем эти границы фактически стерлись, но и сегодня те, кто соотносит себя с элитой, интуитивно выбирают "бьянкочелести". А, как известно, стремление к элитарности и исключительности – первый шаг в сторону фашизма. В результате, если тифози "волков" придерживаются левых политических взглядов, то их оппоненты позиционируют себя в качестве последователей ультраправой политической идеологии, не брезгуя порой откровенно антисемитскими выходками (еврейская диаспора Рима – поголовно за "Рому").



5 ВИП-ФАНЫ: КОЛЛИНА VS МОРРИКОНЕ

У обоих римских клубов хватает знаменитых болельщиков. За "Рому" глорят известный пилот Формулы-1 Джанкарло Физикелла, композитор Эннио Морриконе и "гладиатор" Рассел Кроу. А "лациале" по традиции пользуются симпатией Папы Римского, и каждый новый понтифик получает в подарок именную футболку "бьянкочелести". А еще к "орлам" неравнодушен экс-куратор наших судей Пьерлуиджи Коллина.



6 ХОЗЯЕВА: АМЕРИКАНЕЦ И МАХИНАТОР

В 2011 году группа американских бизнесменов во главе с Томасом ди Бенедетто за 71 млн евро приобрела у семьи Сенси, владевшей "Ромой" с 1993-го, контрольный пакет акций (67%). Таким образом, "джаллоросси" стали первым клубом Серии А, оказавшимся в собственности у иностранцев. В августе 2012-го ди Бенедетто в кресле босса "волков" сменил его партнер, также американец итальянского происхождения Джеймс Паллотта, возглавляющий "Рому" и сейчас. Тогда как хозяин "Лацио" Клаудио Лотито рулит своим клубом гораздо дольше, с 2004-го. За это время неоднократно появлялась информация, что на "орлов" есть реальные покупатели: от российской нефтяной компании "Нафта-Москва" до саудовского шейха Халида Аль Шоаби. Но Лотито, в свое время на два года отлучавшийся от футбола за участие в коррупционном скандале, всякий раз опровергал эти слухи: "Лацио" не продается!".



7 ЦЕНА СОСТАВА: "РОМА" НА €78 МЛН ДОРОЖЕ

Аналитики Transfermarkt оценивают обойму "Лацио" в 267 млн, "Ромы" – в 345 млн. Что интересно, у обеих команд самыми дорогими считаются центрхавы: серб Милинкович-Савич у "орлов" (55 млн) и бельгиец Наингголан (45 млн) – у "волков".



8 ГОЛЕАДОРЫ: ЧИРО БЕРЕТ РЕВАНШ У ЭДИНА

Главный забивала "Ромы" Эдин Джеко в прошлом сезоне выиграл снайперскую гонку в Серии А (29 голов). Лучший "стрелок" "Лацио" Чиро Иммобиле занял шестое место (23). В этом сезоне прицел у боснийца чуть сбился – в его активе лишь 13 точных ударов. Зато итальянский сборник уже повторил свой прошлогодний результат, и с большим отрывом лидирует в споре бомбардиров нынешнего чемпионата.



9 ЕВРОПА: У "ВОЛКОВ" ЗУБЫ НА ПОЛКЕ

Для "Ромы" нынешний евросезон – 39-й, в то время как для "Лацио" – лишь 23-й. Однако в музее "орлов" стоят два евротрофея – Кубок Кубков и Суперкубок УЕФА, завоеванные в 1999 году. А вот "волки" оба своих еврокубковых финала (Кубок чемпионов-1984 и Кубок УЕФА-1991) заканчивали на щите.



10 ПРОТИВ НАШИХ: "ЛАЦИО" В ПЛЮСЕ

Дебютное рандеву с украинским клубом завершилась для "Лацио" поражением – 0:1 от "Черноморца" в 1/32 Кубка УЕФА-1975/76. После этого – 8 побед и лишь одна ничья при разнице мячей – 24:4. Среди "заклеванных" "орлами" было и "Динамо" (2:1 и 1:0 в группе ЛЧ-1999/00). У "Ромы", напротив, отрицательный баланс встреч с нашими клубами: 3 победы и 6 поражений (одно из них – техническое) при разнице мячей – 13:15. Причем "Шахтеру" "джаллоросси" проиграли в четырех последних очных встречах.

Напомним, что в последнем туре Серии А "Лацио" минимально проиграл "Ювентусу", пропустив в компенсированное время.

А вот "Рома" на выезде забила четыре гола лидеру чемпионата Италии "Наполи".