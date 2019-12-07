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"Лацио" – "Ювентус": где смотреть центральную встречу в Серии А

7 декабря, 20:28

Поединок пройдет на стадионе "Олимпико"

Роналду и Сарри уже в 1/8 финала ЛЧ

Роналду и Сарри уже в 1/8 финала ЛЧ / Фото: Reuters

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В субботу, 7 декабря, на стадионе "Олимпико" состоится матч 15 тура Серии А, в котором встретятся "Лацио" и "Ювентус". Время начала встречи – 21:45.

Смотреть поединок между "Лацио" и "Ювентусом" можно на телеканале "Футбол 1".

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"Ювентус" довольствовался в минувшем туре ничейным результатом, встреча "старой сеньоры" с "Сассуоло" завершилась вничью 2:2. Этот результат позволил миланскому "Интеру" подняться на первую строчку. "Ювентус" теперь второй, хотя отставание составляет всего один пункт.

"Лацио" находится на третьей строчке и отстает от "Ювентуса" на 6 пунктов. "Орлы", обыграв в минувшем туре "Удинезе" (3:0), продлили свою победную серию до 6 матчей.

Португальский форвард на неделе получил награду лучшего игрока чемпионата Италии сезона-2018/19, хотя Золотую бутсу он проиграл Лионелю Месси. В прошлом сезоне Криштиану Роанлду действительно зажигал, и очень часто спасал туринцев, но нынешний сезон пока дается ему не так легко. Всего Роналду забил 6 мячей в чемпионате, а в рамках Лиги чемпионов всего один.

"Сильная команда. Лучшая в Италии, если мы говорим об игре в пас недалеко от ворот соперника. Очевидно, что нас ждет сложная игра. Я ожидаю серьезного подхода и большой решимости с их стороны. Нам будет нужно держать их подальше от своей штрафной зоны", – отметил наставник "Ювентуса" Маурицио Сарри.

"Все могут быть побеждены, и мы уже знаем, как победить "Ювентус", потому что мы это сделали в прошлом году. Нам нужно идеальное исполнение, и это, безусловно, можно сделать. Этот энтузиазм происходит от замечательного момента, и поклонники позади нас могут делать замечательные дела", – рассказал игрок Лацио Сенад Лулич.

Ранее мы написали, что лучшим молодым игроком планеты стал голландец Маттейс де Лигт. 20-летний де Лигт стал обладателем Kopa Trophy. В тройку лучших игроков планеты также вошли Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд) и Жоау Феликс ("Бенфика"/"Атлетико").

Смотрите, как Роналду забивал за "Ювентус" в чемпионате Италии

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чемпионат Италии Ювентус Турин Лацио

Источник: Сегодня|Спорт

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