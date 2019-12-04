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"Несравненный, неудержимый, храбрый": девушка Роналду поддержала футболиста

4 декабря, 15:47

Джорджина Родригес считает, что ее возлюбленный самый лучший

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду / Фото: Instagram

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Джорджина Родригес, девушка форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, поддержала португальца после церемонии вручения наград Серии А.

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"Несравненный, неудержимый, храбрый. Есть статистика и титулы, и везде ты – герой с лучшими результатами, например: Лига Наций, Кубок Италии, Серия А, лучший игрок Серии А", – отметила девушка.

"К счастью, ни награды, ни титулы ничего не говорят о тебе, даже если у тебя их много. Что лучше всего говорит о тебе, так это ты сам, твоя страсть, твое стремление к самосовершенствованию, твои последователи, ведь в футболе и спорте ты вдохновляешь миллионы людей. Тебя не напугать испытаниями, ты выходишь из зоны комфорта и продолжаете преодолевать себя и показывать миру, каково это – быть номером один. Я люблю тебя", – написала Джорджина в Instagram.

Ранее мы написали, что лучшим молодым игроком планеты стал голландец Маттейс де Лигт. 20-летний де Лигт стал обладателем Kopa Trophy. В тройку лучших игроков планеты также вошли Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд) и Жоау Феликс ("Бенфика"/"Атлетико").

Смотрите, как Роналду забивал за "Ювентус" в чемпионате Италии

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Криштиану Роналду Ювентус Турин Джорджина Родригес

Источник: Сегодня|Спорт

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