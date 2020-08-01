Лагерь Мирчи Луческу пополнили два футболиста. Среди них – "новый Шевченко"

К динамовской команде присоединились чемпионы мира, перед этим наколотившие 20 голов в составе "Днепра-1"

Тренировочный лагерь "Динамо", начавшего подготовку к сезону под руководством нового тренера Мирчи Луческу, пополнился еще двумя игроками – победителями молодежного чемпионата мира-2019 Владиславом Супрягой и полузащитником Сергеем Булецой. Как сообщает Dynamomania, оба уже прибыли на базу столичного клуба в Конче-Заспе.

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Напомним, предыдущий сезон Супряга, которого в свое время прозвали "новым Шевченко", и Булеца провели в аренде в "Днепре-1", дойдя с этим клубом до плей-офф за путевку в Лигу Европы, но выбыв из него после разгрома от "Колоса".

При этом в прошлом сезоне 20-летний Супряга провел 27 матчей за "Днепр-1" во всех турнирах и забил в них 15 мячей, у 21-летнего Булецы – 29 матчей и 5 голов.

Новый главный тренер "Динамо" Мирча Луческу решил задействовать обоих футболистов в подготовке к следующему сезону. И ради скорого возвращения Супряга и Булеца даже прервали свой отпуск.

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Владислав Супряга / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1" В тренде "Босс" Усик на вертолете прилетел на боксерское шоу под Киевом: онлайн-трансляция боев

Сергей Булеца / Фото: AFP

Напомним, что ранее была озвучена премия для Луческу в случае победы над "Шахтером" в матче за Суперкубок 25 августа. По данным румынских журналистов, новому наставнику киевлян обещан бонус в размере 50 тысяч евро.

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Все подробности в спецтеме Луческу и "Динамо"

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