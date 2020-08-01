Озвучена премия для Луческу в случае победы над "Шахтером" в матче за Суперкубок

По данным румынских журналистов, новому наставнику киевлян обещан бонус в размере 50 тысяч евро

Румынские СМИ назвали размер первого финансового бонуса, который Мирча Луческу может получить на посту главного тренера киевского "Динамо". Речь идет о вознаграждении в случае выигрыша Суперкубка Украины. Напомним, чемпион страны "Шахтер" и обладатель Кубка "Динамо" должны оспорить дебютный трофей нового сезона 25 августа.

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По данным издания Ziare, если "Динамо" выиграет у "Шахтера" 25 августа, новому наставнику киевлян будет выплачен бонус в размере 50 тысяч евро. При этом румынские журналисты добавляют, что месячная зарплата Мирчи Луческу у руля "бело-синих" составляет 150 тысяч евро, а его бонус за выигрыш чемпионата Украины, который предусматривает прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов, равен миллиону евро.

Мирча Луческу и Игорь Суркис / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Вопрос денежного содержания был на последнем месте, – говорил ранее президент "Динамо" Игорь Суркис. – У него есть бонусная система за попадание в Лигу чемпионов. Это главный критерий, который я озвучил. Финансовые вопросы контракта мы решили ровно за десять минут"

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Отметим, что уже состоялось первое отчисление от Луческу: "Динамо" попрощалось с вице-чемпионом мира из Хорватии – Йосипом Пиваричем.

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