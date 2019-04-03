Лунин не нужен Зидану: украинcкая "пантера" продолжит скитаться по арендам

Наш вратарь не входит в планы тренера "Реала" – Андрея ждет еще один сезон без "сливочных"

Лунин был куплен "Реалом" за 8,5 млн евро. Фото: Getty Images

Лунин не нужен Зидану: украинcкая "пантера" продолжит скитаться по арендам //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/4dd/d11/5c84ddd119873.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/4dd/d11/5c84ddd119873.png 2019-04-03T10:51:00+03:00 Футбол Наш вратарь не входит в планы тренера "Реала" - Андрея ждет еще один сезон без "сливочных"

Неприятные новости для 20-летнего вратаря украинской сборной Андрея Лунина. Как сообщает испанское издание Marca, старый-новый главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не планирует задействовать нашего голкипера в следующем сезоне. Таким образом украинец вновь отправится в аренду.

В планах Зидана Лунину нет места. Фото – AFP

Напомним, Андрей Лунин перешел из луганской "Зари" в "Реал" прошлым летом за 8,5 млн евро. Однако после сборов с Королевским клубом был отдан в аренду "Леганесу", где практически не играет. За весь сезон Лунин отстоял на воротах "огурцов" всего пять матчей. Впрочем, несмотря на это, есть вероятность, что в "Леганесе" украинец останется и на следующий сезон.

Как сообщалось ранее, Андрей Лунин восхитил своими сейвами на тренировке "Леганеса". Украинец не стал скромничать и выложил видео своих чудес в Instagram. "Пантера", – краткий, но емкий комментарий под этим видео оставил бывший партнер Лунина по сборной Украины Евгений Селезнев.

Также сообщалось, что Зидану на летние трансферы в "Реале" выделят полмиллиарда евро. Испанский клуб намерен приобрести Килиана Мбаппе, Эдена Азара, Поля Погба и Садио Мане.

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