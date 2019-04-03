Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,97
30,21
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Лунин не нужен Зидану: украинcкая "пантера" продолжит скитаться по арендам

Сегодня, 10:51

Наш вратарь не входит в планы тренера "Реала" – Андрея ждет еще один сезон без "сливочных"

Лунин был куплен "Реалом" за 8,5 млн евро
Лунин был куплен "Реалом" за 8,5 млн евро. Фото: Getty Images
Лунин не нужен Зидану: украинcкая "пантера" продолжит скитаться по арендам //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/4dd/d11/5c84ddd119873.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/4dd/d11/5c84ddd119873.png Футбол Наш вратарь не входит в планы тренера "Реала" - Андрея ждет еще один сезон без "сливочных"

Неприятные новости для 20-летнего вратаря украинской сборной Андрея Лунина. Как сообщает испанское издание Marca, старый-новый главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не планирует задействовать нашего голкипера в следующем сезоне. Таким образом украинец вновь отправится в аренду.

В планах Зидана Лунину нет места. Фото – AFP

Напомним, Андрей Лунин перешел из луганской "Зари" в "Реал" прошлым летом за 8,5 млн евро. Однако после сборов с Королевским клубом был отдан в аренду "Леганесу", где практически не играет. За весь сезон Лунин отстоял на воротах "огурцов" всего пять матчей. Впрочем, несмотря на это, есть вероятность, что в "Леганесе" украинец останется и на следующий сезон.

Как сообщалось ранее, Андрей Лунин восхитил своими сейвами на тренировке "Леганеса". Украинец не стал скромничать и выложил видео своих чудес в Instagram. "Пантера", – краткий, но емкий комментарий под этим видео оставил бывший партнер Лунина по сборной Украины Евгений Селезнев.

Также сообщалось, что Зидану на летние трансферы в "Реале" выделят полмиллиарда евро. Испанский клуб намерен приобрести Килиана Мбаппе, Эдена Азара, Поля Погба и Садио Мане.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Реал Мадрид, Зинедин Зидан, Андрей Лунин

Вы сейчас просматриваете новость " Лунин не нужен Зидану: украинcкая "пантера" продолжит скитаться по арендам". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Никого не пожалел: в чемпионате Испании не осталось команд, кому бы не забивал Бензема

1 апреля, 10:23

Очередной жертвой французского форварда стала "Уэска"

Форвард, оказавшийся ненужным сборной Украины, удостоился комплиментов от легенды "Реала"

28 марта, 20:25

Трехкратный победитель ЛЧ Фернандо Морьентес поделился своим мнением о наших испанцах – Лунине и Зозуле

Сын Игоря Бужинского найден мертвым во дворе дома

«Ну что, Галя, твое задание я выполнил. МХАТ я развалил»

Самбурская: «Мать ничего не делала, когда отец избивал меня»

Ирина Дмитракова: «Я скрыла свою беременность от Абдулова»

Трагедии в жизни Юлии Началовой

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Насыпи обрушились: с Крымским мостом произошло новое ЧП

Раскрыта тайна непобедимых норвежских лыжников

Голливудские звезды, которые знают русский язык

Гвоздикова: По диете Аллы Ларионовой худели многие актрисы
Загрузка...

Жена-россиянка родила лучшему украинскому теннисисту козака Алекса

Сегодня, 09:03

Сергей Стаховский стал многодетным отцом. У него одна дочка и теперь уже двое сыновей

Красотка с соской из Техаса учит Кличко пилотировать вертолет

1 апреля, 22:28

С мыслями о двух миллиардах гривен украинский боксер направился в летную школу США

Поветкин – о возможном бое с Усиком: "Вы же видите, что он нокаутирует ребят"

1 апреля, 15:25

Русский Витязь рассказал, что думает о внешнем виде украинского чемпиона

"Это не шутка": на Усика замахнулся самый сильный человек планеты

1 апреля, 14:10

Украинский боксер устроил в Конча-Заспе перестрелку взглядами с Василием Вирастюком. Дальше додумываем сами

Матч "Селтик" – "Рейнджерс" завершился дракой игроков и поножовщиной

1 апреля, 13:08

Дерби с участием клуба украинца получило кровавое продолжение. В дело пошло холодное оружие

Анна Хилькевич опубликовала фото «в купальнике и без»

«Это уже анорексия». Поклонников напугал вид Марии Горбань

Стали известны истинные причины развода Ани Лорак