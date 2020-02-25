Легенда "Арсенала" рассказал о своей мечте, которую он хочет осуществить, пока еще жив

Бывший капитан "Арсенала" Тьерри Анри признался, что у него есть желание занять пост главного тренера "канониров".

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"Я действительно мечтаю возглавить "Арсенал", но также мечтаю пробежать по баскетбольной площадке и сделать слэм-данк. Однако это не значит, что все это сбудется. Но да, пока я жив, я действительно хотел бы поработать главным тренером этой команды", – рассказал Анри.

Анри выступал за "Арсенал" с 1999 по 2007 год, а также в сезоне 2011/12. Суммарно он забил 228 голов и сделал 90 ассистов в 375 матчах. Что касается тренерской карьеры именитого француза, то он уже успел поработать в сборной Бельгии и "Монако", а сейчас возглавляет "Монреаль Импакт".

Кстати, мальчик попал на командное фото "Арсенала": он должен был уйти с поля, но растерялся. Игроки лондонского клуба позвали мальчишку, сделав с ним фотографию.

Смотрите обзор поединка Лиги Еврпоы в котором "Олимпиакос" проиграл "Арсеналу" (0:1):

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