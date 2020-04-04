Легенда "Барселоны" с супругой пожертвовали миллион евро на борьбу с коронавирусом

Хави и Нурия отправили средства в одну из клиник Барселоны

Бывший полузащитник сборной Испании и "Барселоны" Хави и его супруга Нурия Кунилера пожертвовали один миллион евро на борьбу с пандемией коронавируса. Средства были направлены в одну из клиник Барселоны. Ранее мы рассказывали, что вице-президент "Барселоны" заразился коронавирусом.

"Нурия и я поддерживаем борьбу с коронавирусом в "Клиник де Барселона". Благодаря взносам, которые получает больница, она приобретает оборудование для профессионалов и пациентов. Присоединяйтесь, зайдите на сайт клиники и сделайте свой вклад. Вместе мы будем двигаться вперед", – сказал Хави.

Напомним, коронавирус был выявлен в конце прошлого года в Китае и распространился по всему миру. По последним данным, в мире заразились более одного миллиона человек.

Также мы рассказывали, что "Барселона" — первый топ-клуб, которому грозит банкротство. Опасение по поводу финансового состояния испанского клуба выразил топ-менеджер одной из команд немецкой Бундеслиги.

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