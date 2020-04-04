Вице-президент "Барселоны" заразился коронавирусом

Это третий случай в системе "Барселоны"

Футбольный функционер Жорди Кардонер, занимающий должность вице-президента каталонской "Барселоны", сдал положительный тест на коронавирус. Согласно информации издания Diario Sport, 57-летний управленец проходит лечение дома и следует предписаниям врачей. Ранее мы сообщали, что легендарный игрок "Шахтера" сдал тест на коронавирус и уже есть результат.

Отметим, что это уже третий случай заражения коронавирусом в системе "Барселоны". Ранее положительный тест на COVID-19 сдали директор медицинских служб каталонского клуба Рамон Канал, а также врач Хосеп Антони Гутьеррес, работающий с гандбольной командой "сине-гранатовых". Их выздоровление также проходит успешно. Среди спортсменов зараженных нет. В Испании выявлено почти 120 тысяч случаев заражения инфекцией.

Также мы рассказывали, что "Барселона" — первый топ-клуб, которому грозит банкротство. Опасение по поводу финансового состояния испанского клуба выразил топ-менеджер одной из команд немецкой Бундеслиги.

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