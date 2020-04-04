Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,6
30,08
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Вице-президент "Барселоны" заразился коронавирусом

4 апреля, 13:21

Максим Перепелица

Это третий случай в системе "Барселоны"

Футбольный функционер Жорди Кардонер, занимающий должность вице-президента каталонской "Барселоны", сдал положительный тест на коронавирус. Согласно информации издания Diario Sport, 57-летний управленец проходит лечение дома и следует предписаниям врачей. Ранее мы сообщали, что легендарный игрок "Шахтера" сдал тест на коронавирус и уже есть результат.

Отметим, что это уже третий случай заражения коронавирусом в системе "Барселоны". Ранее положительный тест на COVID-19 сдали директор медицинских служб каталонского клуба Рамон Канал, а также врач Хосеп Антони Гутьеррес, работающий с гандбольной командой "сине-гранатовых". Их выздоровление также проходит успешно. Среди спортсменов зараженных нет. В Испании выявлено почти 120 тысяч случаев заражения инфекцией.

Также мы рассказывали, что "Барселона" — первый топ-клуб, которому грозит банкротство. Опасение по поводу финансового состояния испанского клуба выразил топ-менеджер одной из команд немецкой Бундеслиги.

Реклама

Смотрите, как "Барселона" обыгрывала итальянский "Интер" в Лиге чемпионов

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Барселона чемпионат Испании коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
"Сегодня есть паникеры и те, кому все равно. Завтра будут живые – и не очень": легенда сборной – о карантинеФутбол
На чемпионат Милевского наехали в России:
На чемпионат Милевского наехали в России: "Они играют в разгар пандемии коронавируса? Дурость!"Футбол
"Итальянцы пооблизывались – и все разошлось": капитан "Днепра-1" Кравченко – о коронавирусе, "аде" и зарплатахФутбол
"Теперь можно и умирать": капитан "Реала" на карантине сделал эмоциональное признаниеФутбол
На 50 процентов: первый футбольный клуб в Украине заявил о срезании зарплат из-за коронавируса
На 50 процентов: первый футбольный клуб в Украине заявил о срезании зарплат из-за коронавирусаЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...