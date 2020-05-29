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Легенда "Барселоны" возглавил команду из четвертого дивизиона Испании

29 мая, 09:41

Александр Трикиша Александр Трикиша

Ранее Вальдес работал только с двумя молодежными командами

Бывший вратарь "Барселоны" Виктор Вальдес стал главным тренером клуба 4-го испанского дивизиона "Орта". 38-летний специалист будет возглавлять клуб в следующем сезоне. В текущем сезоне четвертой лиги, завершенном досрочно из-за пандемии коронавируса, Орта заняла 10-е место. Кстати, мы писали, что большинство было против, но чемпионат Испании возвращается 17 июня: все матчи пройдут в одном городе.

Последним местом работы Вальдеса была юниорская команда "Барселоны" U19, которую он покинул в октябре 2019 года. До этого Вальдес уже успел поработать с юношеской командой клуба "Мораталас". Ранее мы писали, что "Барселона" уволила легенду клуба спустя три месяца после назначения.

Виктор является воспитанником "Барселоны", в систему которой поступил в 1995 году. За главную команду сине-гранатовых голкипер выступал с 2000 по 2014 год и за это время успел завоевать с ней 21 трофей. За это время он шесть раз выиграл чемпионат Испании и трижды побеждал в Лиге чемпионов.

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Смотрите, как "Барселона" играла до карантина:

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тренер чемпионат Испании Виктор Вальдес

Источник: Сегодня|Спорт

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