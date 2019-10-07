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"Барселона" уволила легенду клуба спустя три месяца после назначения

7 октября, 16:30

Вальдес не справился с задачами тренера и был уволен

Виктор Вальдес (посередине)

Виктор Вальдес (посередине) / Фото: Barcelona FC

Главный тренер "Барселоны" U19 Виктор Вальдес был отправлен в отставку со своей должности. Каталонский клуб уволил специалиста из-за того, что ему так и не удалось найти общий язык с руководством. Кстати, улетный гол Суареса стал лучшим в Лиге чемпионов.

Также свою роль сыграло решение Вальдеса о прекращении выступления "Барселоны" в турнире Otten Cup, также не помогли ему и результаты команды, которая потерпела два поражения на старте Юношеской лиги УЕФА.

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Виктор является воспитанником "Барселоны", в систему которой поступил в 1995 году. За главную команду сине-гранатовых голкипер выступал с 2000 по 2014 год и за это время успел завоевать с ней 21 трофей.

Кстати, Суарес в одиночку обыграл "Интер". Смотрите обзор матча "Барселоны" в Лиге чемпионов:

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Напомним, что в другой паре группы F "Боруссия" Дортмунд обыграла чешскую "Славию" на выезде и вышла в лидеры группы. Они опережают каталонский клуб за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Месси возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов:

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Барселона чемпионат Испании Виктор Вальдес

Источник: Marca

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