Легенда "Баварии" отказал российскому клубу и перешел в "Фиорентину"

Франк Рибери / Фото: Instagram

Бывший полузащитник мюнхенской "Баварии" и сборной Франции Франк Рибери перешел в "Фиорентину". Об этом сообщается на сайте итальянского клуба.

Француз прилетел во Флоренцию, где его встретили представители "фиалок" Джанкарло Антоньони и Дарио Дайнелли. 36-летний футболист, выйдя из самолета, надел футболку с эмблемой своей новой команды и набросил на шею клубный шарф.

Детали сделки пока остаются неизвестными, по сообщениям СМИ, 36-летний Рибери подпишет с "Фиорентиной" контракт на два года. За это время он заработает как минимум восемь миллионов евро. Также он может получить один миллион в виде бонусов.

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Рибери является легендой "Баварии", куда он перешел из французского "Марселя". За немецкий клуб он выступал с 2007 по 2019 год, и в итоге получил статус свободного агента.

Отметим, что бывший полузащитник "Баварии" мог продолжить карьеру в России. Интерес к 36-летнему французу проявлял "Локомотив"

Напомним, что мюнхенская "Бавария" проиграла "Боруссии" Дортмунд матч за Суперкубок Германии.

Как забивал звездный новичок "Баварии" Филиппе Коутиньо в Лиге чемпионов:

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