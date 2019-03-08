Легенда "Динамо": "Даже если бы Соль вышел на острие, не думаю, что атака выглядела бы лучше"

Олег Кузнецов считает, что всему виной слабый уровень чемпионата Украины

Фото: AFP

Легенда "Динамо": "Даже если бы Соль вышел на острие, не думаю, что атака выглядела бы лучше" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/21d/eba/5c821deba998b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/21d/eba/5c821deba998b.jpg 2019-03-08T09:48:06+02:00 Футбол Олег Кузнецов считает, что всему виной слабый уровень чемпионата Украины

Бывший футболист киевского "Динамо" Олег Кузнецов дал оценку первой игре 1/8 финала Лиги Европы, в которой лондонский "Челси" дома со счетом 3:0 обыграл киевлян. Счет в матче открыл Педро, а после перерыва отличились Виллиан и Хадсон-Одои. Обзор матча "Челси" – "Динамо" – 3:0 уже есть на сайте "Сегодня".

- Насколько справедлив итог матча в Лондоне?

- Тяжело сказать, справедлив он или нет, но мы ведь помним, что уже после первого тайма счет мог быть 3:0 в пользу "Челси". Жалко, что "Динамо" провалило первый тайм и начало играть продуктивно только после второго пропущенного мяча. Увы, киевляне ни разу в створ ворот так и не попали, а вот у хозяев поля моментов было предостаточно.

- У "Динамо" не было шансов забить?

- Даже если бы Соль вышел на острие, не думаю, что атака "бело-синих" выглядела бы лучше. Что делать, если мяч не доходит до нападающего? Русину тяжело было одному сражаться с двумя-тремя защитниками.

- Чем объяснить подобную игру киевлян?

- У "Динамо" дефицит таких матчей на внутренней арене. Никто из украинских команд не навязывает им такого прессинга. В Лондоне "бело-синие" не могли выйти из обороны, где центральные защитники завязли напрочь. Никто не мог так начинать атаки, как это делал защитник "Челси" Давид Луис.

После встречи главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич заявил: "Во втором тайме мы выглядели достаточно уверенно".

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