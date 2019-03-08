Легенда "Динамо": "Даже если бы Соль вышел на острие, не думаю, что атака выглядела бы лучше"
Олег Кузнецов считает, что всему виной слабый уровень чемпионата Украины
Бывший футболист киевского "Динамо" Олег Кузнецов дал оценку первой игре 1/8 финала Лиги Европы, в которой лондонский "Челси" дома со счетом 3:0 обыграл киевлян. Счет в матче открыл Педро, а после перерыва отличились Виллиан и Хадсон-Одои. Обзор матча "Челси" – "Динамо" – 3:0 уже есть на сайте "Сегодня".
- Насколько справедлив итог матча в Лондоне?
- Тяжело сказать, справедлив он или нет, но мы ведь помним, что уже после первого тайма счет мог быть 3:0 в пользу "Челси". Жалко, что "Динамо" провалило первый тайм и начало играть продуктивно только после второго пропущенного мяча. Увы, киевляне ни разу в створ ворот так и не попали, а вот у хозяев поля моментов было предостаточно.
- У "Динамо" не было шансов забить?
- Даже если бы Соль вышел на острие, не думаю, что атака "бело-синих" выглядела бы лучше. Что делать, если мяч не доходит до нападающего? Русину тяжело было одному сражаться с двумя-тремя защитниками.
- Чем объяснить подобную игру киевлян?
- У "Динамо" дефицит таких матчей на внутренней арене. Никто из украинских команд не навязывает им такого прессинга. В Лондоне "бело-синие" не могли выйти из обороны, где центральные защитники завязли напрочь. Никто не мог так начинать атаки, как это делал защитник "Челси" Давид Луис.
После встречи главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич заявил: "Во втором тайме мы выглядели достаточно уверенно".
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