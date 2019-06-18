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Легенда "Милана" возглавил аутсайдера чемпионата Италии

18 июня, 11:33

Чемпион мира в прошлом сезоне руководил "Перуджей"

Алессандро Неста. Фото: rosinonecalcio.com
Алессандро Неста. Фото: rosinonecalcio.com.

Новым главным тренером "Фрозиноне" назначен Алессандро Неста, сообщается в официальном Twitter итальянского клуба. Специалист подписал с клубом двухлетний контракт и будет официально представлен 19 июня.

В минувшем сезоне "Фрозиноне" финишировал на 19-м месте в турнирной таблице Серии А и вылетел в низший дивизион.

43-летний Неста в бытность футболистом выступал за "Лацио", "Милан", "Монреаль Импакт" и "Ченнайин". Алессандро является чемпионом мира 2006 года в составе сборной Италии.

Завершив карьеру игрока, Неста стал тренером. Его первым местом работы был американский клуб "Майами". Затем он возглавил "Перуджу", которую тренировал в минувшем сезоне. Под его руководством клуб занял девятое место в Серии В.

Ранее мы писали, что легендарный футболист Тотти покидает "Рому". Франческо Тотти заявил, что ему не давали принимать решения и реализовывать проекты на посту директора "Ромы".

Добавим, что легендарные футболисты Паоло Мальдини и Звонимир Бобан получили высокие должности в "Милане". Паоло Мальдини 25 лет играл в "Милане", Звонимир Бобан провел в итальянском гранде 10 лет.

Молодежная сборная Украины вернулась на родину после триумфального выступления на чемпионате мира в Польше:


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Тег чемпионат Италии, Фрозиноне, Алессандро Неста

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Championat.ru

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