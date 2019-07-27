Легенда немецкого футбола испытывает проблемы со здоровьем
Самочувствие Франца Беккенбауэра резко ухудшилось
Состояние здоровья выдающегося защитника "Баварии" и сборной ФРГ Франца Беккенбауэра сильно ухудшилось с апреля нынешнего года. Адвокаты Беккенбауэра предоставили справку в швейцарскую прокуратуру, в которой указано, что у "Кайзера" проблемы с памятью и суждением.
Ранее сообщалось, что юридическими органами Швейцарии в 2016 году было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя оргкомитета чемпионата мира 2006 года Беккенбауэра и его коллег – бывшего президента Немецкого футбольного союза Вольфганга Нирсбаха, вице-президента оргкомитета ЧМ-2006 Тео Цванцигера и генерального секретаря Немецкого футбольного союза Хорста Рудольфа Шмидта.
Все они обвиняются в мошенничестве, отмывании денег и незаконном присвоении средств в целях продвижения заявки Германии на проведение мирового первенства 2006 года.
Напомним, что концовка прошлого сезона в Бундеслиге ознаменовалась небольшим скандальчиком с участием Роберта Левандовского. Форвард "Баварии" подрался с другим нападающим команды Кингсли Команом. Их одноклубникам Никласу Зюле и Жерому Боатенгу пришлось разнимать француза и поляка.
Кстати, "Бавария" победила "Реал" на Международном кубке чемпионов, несмотря на удаление вратаря. Встреча завершилась победой мюнхенского клуба со счетом 3:1.
Смотрите поединок Лиги чемпионов "Бавария" – "Ливерпуль":
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