Легенда сборной Бразилии был выпущен из-под ареста в Парагвае

С бывшего игрока сборной Бразилии, чемпиона мира Роналдиньо сняты обвинения, и он выпущен на свободу, сообщает Globo Esporte. Парагвайское правительство приняло решение не обвинять 39-летнего бывшего футболиста и его брата Роберто Ассиса в использовании поддельных документов. Якобы бразильцы признали ошибку и по причине раскаяния были выпущены из-на свободу.

"Я понимаю, что Роналдиньо – звезда спорта, но закон существует для всех. Будет проведено расследование. Роналдиньо сотрудничает с правоохранительными органами, однако не признает себя виновным", – ранее заявил министр внутренних дел Парагвая Эуклидес Асеведо.

В Парагвае за подделку паспорта предусмотрен крупный штраф или лишение свободы на срок до одного года.

Кстати, "Барселона" планирует хорошенько усилится летом – одна из главных целей – старый знакомый. Каталонский клуб хочет подписать одного из лидеров сборной Бразилии Неймара в летнее трансферное окно.

Смотрите, как бывший клуб Роналдиньо "Барселона" играл в Лиге чемпионов с "Наполи":

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