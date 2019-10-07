Легенда сборной Бразилии и "Барселоны" готов стать киберспортсменом

Роналдиньо / Фото: Getty Images

Бывший форвард сборной Бразилии Роналдиньо откроет кибеспортивную организацию. Ранее мы рассказывали, что Ибрагимович забил феноменальный "стоячий" гол "Динамо" и заставил вспомнить Роналдиньо.

Организация будет называться R10. В нее войдут лучшие киберспортсмены Бразилии. Сообщается, что организацию будет поддерживать производитель контроллеров SCUF – Роналдиньо является амбассадором бренда.

Сейчас Роналдиньо исследует бразильскую киберспортивную сцену и подбирает игроков для R10. Неизвестно, в каких дисциплинах будет представлена организация.

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Также ранее мы писали, что бразильские власти посчитали, что Роналдиньо вместе с братом незаконно нанесли урон лесу и почве. Бразилец был приговорен к штрафу, но так его и не выплатил, поэтому власти приняли решение конфисковать часть его имущества.

Кроме того, у легендарного футболиста Роналдиньо отобрали паспорт и арестовали недвижимость. Бразильский суд заблокировал 57 объектов недвижимости экс-игрока "Барселоны" и запретил ему покидать страну.

Смотрите, как бывший клуб Роналдиньо "Барселона" разгромила "Севилью":

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